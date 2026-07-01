Cựu thành viên Mắt Ngọc tiết lộ chuyện tình với 'Thị đế' Liên Bỉnh Phát

Ngọc Kayla được Liên Bỉnh Phát hỗ trợ sự nghiệp

Thời gian gần đây, Ngọc Kayla nhận được nhiều sự quan tâm khi thường xuyên đồng hành cùng bạn trai Liên Bỉnh Phát tại các sự kiện giải trí. Cặp đôi được khán giả nhận xét là xứng đôi khi cả hai không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn ghi dấu ấn bằng tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hiện tại, Ngọc Kayla hoạt động cùng công ty với Tăng Phúc Ảnh: FBNV

Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát bắt đầu hẹn hò từ năm 2020, nhưng chỉ đến khi nam diễn viên phim Song Lang tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, Ngọc Kayla mới xuất hiện công khai bên cạnh người yêu nhiều hơn.Tuy nhiên, Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla khẳng định không cố tình giấu kín chuyện tình cảm nhưng cũng không phô trương để thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 cho biết cô không chạnh lòng khi được nhắc đến với danh xưng "bạn gái Liên Bỉnh Phát", đồng thời khẳng định cả hai chưa từng nghĩ đến việc tận dụng chuyện tình cảm để tạo dựng tên tuổi. Theo Ngọc Kayla, sự yêu mến của khán giả dành cho cặp đôi đến một cách tự nhiên.

Ngọc Kayla tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991. Khi bước chân vào hoạt động nghệ thuật, cô gây ấn tượng với nhan sắc được nhiều khán giả nhận xét có nét giống "nữ thần" Jang Nara. Năm 2015, cô gia nhập nhóm Mắt Ngọc, thay thế vị trí của Hoàng Oanh.

Từ khi gia nhập nhóm, nữ ca sĩ sinh năm 1991 nhanh chóng ghi điểm nhờ sở hữu ngoại hình sáng, phong cách năng động và chất giọng tốt thông qua single Real Me phát hành năm 2016. Một năm sau, cô thử sức ở chương trình Giọng hát Việt và trở thành một mảnh ghép trong đội Đông Nhi. Dù chưa tạo được nhiều dấu ấn tại cuộc thi, nữ ca sĩ vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật. Vì một số lý do cá nhân, Ngọc Kayla rời nhóm Mắt Ngọc sau hai năm gắn bó và phát hành một số sản phẩm âm nhạc cá nhân như Nhường hạnh phúc cho anh, Vì em cố chấp, Ngày xa anh, Khúc họa tương tư...