Liên Bỉnh Phát kể chuyện cười khiến cả trường quay ‘đứng hình’

Trong phần giao lưu tại On Trending, Liên Bỉnh Phát được đề nghị kể một câu chuyện cười ngắn. Tuy nhiên, ngay khi câu chuyện kết thúc, Trấn Thành và Quang Tuấn đồng loạt “đứng hình” vì không kịp hiểu dụng ý của đàn em. Khoảnh khắc im lặng vài giây khiến cả trường quay bật cười, bởi phản ứng bất ngờ còn gây chú ý hơn câu chuyện được kể.

Biểu cảm khó giấu của Trấn Thành, cái nhìn ngạc nhiên của Quang Tuấn và sự bối rối của Liên Bỉnh Phát đã tạo nên một tình huống hài hước ngoài kịch bản, góp phần làm không khí buổi ghi hình trở nên sinh động.

Liên Bỉnh Phát ngại ngùng sau câu chuyện cười "sượng trân" của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để xem thêm những phân đoạn hấp dẫn của dàn cast Running Man Vietnam mùa 3, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.