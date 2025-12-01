Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Liên Bỉnh Phát kể chuyện cười khiến cả trường quay ‘đứng hình’
Video Giải trí

Liên Bỉnh Phát kể chuyện cười khiến cả trường quay ‘đứng hình’

Dư Ngân
Dư Ngân
01/12/2025 20:00 GMT+7

Màn kể chuyện cười của Liên Bỉnh Phát nhanh chóng thu hút sự chú ý khi trường quay không phản ứng như mong đợi.

Trong phần giao lưu tại On Trending, Liên Bỉnh Phát được đề nghị kể một câu chuyện cười ngắn. Tuy nhiên, ngay khi câu chuyện kết thúc, Trấn ThànhQuang Tuấn đồng loạt “đứng hình” vì không kịp hiểu dụng ý của đàn em. Khoảnh khắc im lặng vài giây khiến cả trường quay bật cười, bởi phản ứng bất ngờ còn gây chú ý hơn câu chuyện được kể.

Biểu cảm khó giấu của Trấn Thành, cái nhìn ngạc nhiên của Quang Tuấn và sự bối rối của Liên Bỉnh Phát đã tạo nên một tình huống hài hước ngoài kịch bản, góp phần làm không khí buổi ghi hình trở nên sinh động.

Liên Bỉnh Phát kể chuyện cười khiến cả trường quay ‘đứng hình’ - Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát ngại ngùng sau câu chuyện cười "sượng trân" của mình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để xem thêm những phân đoạn hấp dẫn của dàn cast Running Man Vietnam mùa 3, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending trên thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.

Tin liên quan

Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING

Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn sẵn sàng 'đối đầu' người bí ẩn tại trường quay ON TRENDING

Đến với chương trình On Trending của Báo Thanh Niên, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn có thêm cơ hội để chia sẻ về những câu chuyện 'chưa kịp lên sóng' trong Running Man Vietnam.

Khám phá thêm chủ đề

Liên Bỉnh Phát Trấn Thành Quang Tuấn Minh Hằng On trending Báo Thanh Niên Running Man
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận