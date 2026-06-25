Cựu thành viên Wonder Girls khiến fan thích thú khi dạo phố, ăn bánh mì Việt Nam

Mới đây, Yubin, cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls, khiến nhiều khán giả thích thú khi đăng tải loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch tại Việt Nam trên trang Instagram cá nhân có hơn 453.000 người theo dõi.

Trong bộ ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ sinh năm 1988 xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động khi dạo phố, tham quan nhiều địa điểm nổi bật tại Việt Nam. Đáng chú ý, Yubin còn đăng tải hình ảnh thưởng thức bánh mì - một trong những món ăn đường phố nổi tiếng và quen thuộc của đất nước hình chữ S.

Những khoảnh khắc đời thường của nữ thần tượng Kpop nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả Việt Nam để lại bình luận chào đón, đồng thời giới thiệu thêm các địa điểm du lịch, ăn uống mà cô có thể trải nghiệm nếu tiếp tục lưu lại đây trong những ngày tới.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc xuất hiện với phong cách trẻ trung khi dạo phố Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình Instagram nhân vật

Cựu thành viên Wonder Girls tận hưởng những trải nghiệm đời thường

Khác với hình ảnh quyến rũ thường thấy trên sân khấu, Yubin lựa chọn trang phục đơn giản, thoải mái trong chuyến đi. Nữ ca sĩ ghi lại nhiều khoảnh khắc khám phá cuộc sống thường nhật, thưởng thức ẩm thực địa phương và tận hưởng không khí sôi động của Việt Nam.

Trong số những hình ảnh được chia sẻ, Yubin dành nhiều thời gian khám phá các món ăn đặc trưng của Việt Nam. Bánh mì là món ăn xuất hiện nổi bật trong loạt ảnh, bên cạnh nhiều món quen thuộc khác như phở, bánh xèo, bún chả, nem lụi... Đặc biệt, cô còn ghép ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh vào bài đăng khiến fan Việt không khỏi thích thú. Nhiều người hâm mộ cho rằng việc một nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc lựa chọn trải nghiệm những món ăn bình dân đã góp phần quảng bá nét đẹp ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Yubin thích thú trải nghiệm nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam, trong đó có bánh mì Ảnh: Chụp màn hình Instagram nhân vật

Ngoài khám phá ẩm thực, Yubin cũng tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm trong chuyến đi. Cô chèo thuyền thúng, dạo biển, đua go kart... Hình ảnh nữ thần tượng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Yubin tên thật là Kim Yu-bin, gia nhập Wonder Girls vào năm 2007 và nhanh chóng trở thành một trong những thành viên nổi bật của nhóm. Cùng với Wonder Girls, cô góp phần tạo nên thành công của hàng loạt bản hit đình đám như Tell me, So hot và Nobody.

Trong giai đoạn đỉnh cao, Wonder Girls được xem là một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của làn sóng Hallyu, góp phần đưa Kpop đến gần hơn với khán giả quốc tế. Sau khi nhóm chính thức tan rã vào năm 2017, Yubin tiếp tục hoạt động với vai trò ca sĩ solo và tham gia nhiều dự án giải trí khác.

Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc nhờ cảnh quan đa dạng, nền ẩm thực phong phú và sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch. Không ít ngôi sao xứ kim chi từng chia sẻ những trải nghiệm tích cực khi đến Việt Nam, từ khám phá danh lam thắng cảnh đến thưởng thức các món ăn địa phương.

Việc Yubin đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Việt Nam cũng được người hâm mộ đánh giá là một tín hiệu tích cực cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Đặc biệt, khoảnh khắc nữ ca sĩ thưởng thức bánh mì đã trở thành chi tiết được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều bình luận thích thú từ cộng đồng mạng Việt Nam.