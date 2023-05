Cứu thiếu nữ bị bán qua nhiều quán karaoke, ép tiếp khách

Chiều 21.5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên giải cứu một thiếu nữ bị bán vào quán karaoke, bàn giao cho gia đình an toàn.

Trước đó, ngày 17.5, trang Facebook của Công an tỉnh Lai Châu nhận được hàng loạt tin nhắn cầu cứu của tài khoản có tên "Phạm Thị Thu T", mong được giải cứu khỏi một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Qua trao đổi, người cầu cứu là Phàn Thị T. (16 tuổi, trú xã Bản Lang, H.Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Chị T. cầu cứu Công an tỉnh Lai Châu qua trang Facebook chính thống CÔNG AN CUNG CẤP

Theo T. trình bày, do muốn đi làm kiếm tiền giúp gia đình nên tháng 9.2022, T. lên mạng xã hội kiếm việc và giấu gia đình xuống Hà Nội để làm nhân viên rửa bát cho một quán ăn như được hứa hẹn. Tuy nhiên, xuống đến nơi thì T. lại bị đưa vào một quán karaoke.



Tại đây, T. bị ép phục vụ khách hát nhưng không đồng ý nên vài ngày sau, T. bị đưa đến một quán karaoke khác ở tỉnh Cao Bằng. Chủ quán thấy T. cũng không chịu tiếp khách nên tiếp tục đưa đến quán karaoke khác tại tỉnh Bắc Kạn.

Ở Bắc Kạn ít ngày, T. cũng không chịu tiếp khách nên lại bị đưa về quán karaoke L.H ở xã Tràng Xá (H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Tại đây, chủ quán nói đã mua T. với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu T. phải làm việc để trả nợ.

Do T. nhất định không chịu tiếp khách hát nên chủ quán giao làm việc dọn dẹp, không cho ra khỏi phòng khi chưa được gọi và tuyệt đối không được ra khỏi quán hát. Ngoài ra, T. còn bị yêu cầu cất điện thoại, không cho nạp thẻ, hạn chế gọi điện và nếu gọi phải có người giám sát.

Chị T. được công an đưa về với gia đình CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 17.5, lợi dụng sơ hở, T. đã lén lấy điện thoại, dò mật khẩu wifi để đăng nhập vào Facebook và nhắn tin cầu cứu tới Facebook Công an tỉnh Lai Châu.

Nhận thông tin, Công an tỉnh Lai Châu đã xác minh và xác định T. là công dân trên địa bàn. Gia đình T. thuộc diện hộ nghèo và T. thuộc nhóm lao động yếu thế trong xã hội; đang được lập hồ sơ xin trợ cấp xã hội vì là người khuyết tật, nói ngọng bẩm sinh. T. rời nhà từ tháng 9.2022, gia đình rất lo lắng vì không biết con đi đâu, mất liên lạc.

Công an tỉnh Lai Châu đã động viên T. bình tĩnh, hướng dẫn gửi định vị, đánh dấu ký hiệu lên tường của quán để cơ quan chức năng nhận biết, tìm cách giải cứu.

Ngay trong ngày 18.5, dưới sự trợ giúp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, T. đã được giải cứu và ngày 18.5 được trở về với gia đình.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý chủ quán karaoke L.H theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân không nên tin vào những quảng cáo "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội hoặc những quảng cáo tuyển dụng của những người không rõ lai lịch, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người.