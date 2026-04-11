Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cựu thủ môn HAGL tỏa sáng, Quy Nhơn đánh bại Khánh Hòa: Cuộc đua thăng hạng V-League cực hay

Đồng Nguyên Khang
11/04/2026 19:58 GMT+7

Tối 11.4, ở vòng 14 giải hạng nhất 2025-2026, cựu thủ môn HAGL Dương Văn Lợi có pha cản phá phạt đền thành công, mở ra chiến thắng 1-0 của CLB Quy Nhơn trước đội Khánh Hòa trên sân Quy Nhơn.

Định đoạt bằng một khoảnh khắc

Ngay phút thứ 2, CLB Khánh Hòa đã có cơ hội mở tỷ số ngon ăn sau khi Phan Ngọc Tín của CLB Quy Nhơn phạm lỗi với Nguyễn Văn Tiếp trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, từ khoảng cách 11 m, Quách Công Đình lại không đánh bại được thủ môn Dương Văn Lợi, người từng khoác áo HAGL.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên. 2 đội không ngần ngại tổ chức tấn công, nhưng chất lượng trong các pha phối hợp lại không cao và hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Cựu thủ môn HAGL tỏa sáng, Quy Nhơn đánh bại Khánh Hòa: Cuộc đua thăng hạng V-League cực hay- Ảnh 1.

CLB Quy Nhơn (áo xanh) và đội khách Khánh Hòa chơi giằng co

ẢNH: CLB QUY NHƠN

Sang hiệp 2, CLB Khánh Hòa quyết tâm dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi chưa thể làm rung mành lưới đối phương, các học trò HLV Trần Trọng Bình lại để thủng lưới. Phút 65, Đào Gia Việt có tình huống phá bẫy việt vị khôn ngoan, băng xuống dứt điểm quyết đoán vào góc gần khiến thủ môn Vũ Ngọc Mạnh phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên. 

Sau bàn thua này, CLB Khánh Hòa thực hiện một loạt sự thay đổi người để cải thiện khâu tấn công. Tuy nhiên, cũng giống như hiệp 1, các pha phối hợp của đội khách vẫn còn thiếu sự sắc sảo. Họ chủ yếu tạo ra cơ hội từ những tình huống cố định nhưng chừng đó là không đủ để đánh bại thủ môn Dương Văn Lợi. Chung cuộc, CLB Quy Nhơn giành chiến thắng 1-0.  

CLB Quy Nhơn thăng hoa

Với kết quả này, CLB Quy Nhơn leo lên vị trí thứ 3 với 24 điểm, kém đội nhì bảng Bắc Ninh 1 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận. Đáng chú ý, Cao Văn Triền và các đồng đội thể hiện được phong độ cực kỳ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp, thắp sáng cơ hội trở lại V-League. 

Trong khi đó, CLB Khánh Hòa trượt dài với 3 trận thua liên tiếp. Thầy trò HLV Trần Trọng Bình giờ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 20 điểm. 

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Lộ diện lịch thi đấu và kênh phát U.17 Việt Nam: Không phải VTV, chạm trán Malaysia không nhập tịch

Tại giải U.17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng A, chạm trán với đội chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam đá tới... 2 AFF Cup trong năm 2026: Lo cho thầy Kim

Hàng công chật chội của đội tuyển Việt Nam

