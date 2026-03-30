Cựu thứ trưởng Bộ NN-PTNT và 4 cấp dưới nhận hối lộ hơn 40 tỉ đồng

Sáng 30.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (cũ), về tội nhận hối lộ.

Hầu tòa cùng tội danh còn có hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT (cũ): Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2; Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8. Riêng ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4, bị xét xử vắng mặt do đang trốn truy nã.

Ngay từ sớm, an ninh tại khu vực TAND TP.Hà Nội được siết chặt. Khoảng 7 giờ, các bị cáo được lực lượng cảnh sát dẫn giải đến phòng xử.

Vụ án này, ngoài nhóm cựu cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT còn có 18 bị cáo khác bị truy tố về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân), bị xét xử về cả 3 tội danh.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty Hoàng Dân là đơn vị trúng thầu và thi công nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do Ban Quản lý xây dựng công trình 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, việc trúng thầu không xuất phát từ thực lực của doanh nghiệp, mà lại nhờ mối quan hệ quen biết của giám đốc công ty này là ông Nguyễn Văn Dân với một số cá nhân là lãnh đạo Bộ NN-PTNT, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị.

Ông Dân đã nhờ các vị cựu quan chức nêu trên giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý xây dựng công trình, đồng thời thỏa thuận chi tiền phần trăm cho những người này để họ chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày ẢNH: PHÚC BÌNH

Với việc có trước thông tin, cộng thêm thủ đoạn nâng khống năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu, Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng 5 gói thầu, gồm: 2 gói thầu tại dự án hồ Krông Pách thượng (Đắk Lắk), 1 gói thầu tại dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), 1 gói thầu tại dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn) và 1 gói thầu tại dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình). Qua đó gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỉ đồng.



Đáng chú ý, để được ưu ái tham gia các gói thầu như đã đề cập, ông Dân chi tới hơn 40 tỉ đồng để hối lộ các cựu quan chức Bộ NN-PTNT.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận 4,45 tỉ đồng, ông Trần Tố Nghị nhận 13 tỉ đồng, ông Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỉ đồng, ông Trần Văn Lăng nhận 13,425 tỉ đồng, ông Lê Văn Hiến nhận 3 tỉ đồng.