Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tìm mọi cách gặp Katy Perry

Cựu Thủ tướng Canada đang hạnh phúc bên Katy Perry ẢNH: BACKGRID

Chuyện tình cảm giữa cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và giọng ca Dark Horse Katy Perry đang trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Theo nguồn tin độc quyền chia sẻ với tạp chí People hôm 19.11, dù cả hai đang yêu xa, họ luôn tìm mọi cách để gặp nhau "khi có thể".

Nguồn tin tiết lộ rằng ông Trudeau, 53 tuổi, luôn "nỗ lực hết sức để gặp cô ấy và cô ấy rất vui". Điều này càng có ý nghĩa khi Katy Perry, 41 tuổi, đang bận rộn với chuyến lưu diễn Lifetimes Tour của mình.

"Cô ấy đang tập trung vào chuyến lưu diễn, và Justin đã cố gắng để gặp Katy Perry ở nơi cô ấy đang ở - theo đúng nghĩa đen. Katy Perry rất vui. Justin Trudeau đã thể hiện sự cam kết và thực sự quan tâm đến việc dành thời gian cho cô ấy. Rõ ràng là anh ấy coi trọng mối quan hệ này, và Katy cũng vậy", nguồn tin cho biết.

Mối quan hệ này đến vào thời điểm cả hai đều đang bước vào một giai đoạn mới. Đối với ông Trudeau, đây là khởi đầu tươi sáng sau cuộc chia tay khó khăn với vợ cũ Sophie Grégoire vào năm 2023 và việc ông từ chức thủ tướng.

Một nguồn tin chia sẻ với People: "Anh ấy giờ đã vui vẻ hơn rất nhiều. Căng thẳng giảm đi đáng kể. Và anh ấy cũng thấy hứng thú với Katy. Họ vui vẻ bên nhau, cười đùa rất nhiều, nói về mọi thứ".

Về phía Katy Perry, cô không ngờ mình lại phải lòng ai đó sớm đến vậy, nhưng Justin Trudeau đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí: "Anh ấy có khiếu hài hước tuyệt vời, quyến rũ và đối xử với cô ấy rất tôn trọng".

Cặp đôi công khai hẹn hò vào ngày 25.10 khi cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Perry tại buổi biểu diễn tạp kỹ Crazy Horse Paris. Vài ngày sau, tại buổi biểu diễn ở Prague (Cộng hòa Séc), nữ ca sĩ đã xác nhận đang "hẹn hò với người khác" sau khi một người hâm mộ ngỏ lời cầu hôn.