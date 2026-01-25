Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TP.HCM

Ngày 25.1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại TP.HCM, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, do bệnh nặng, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại TP.HCM.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan ẢNH: TTXVN/YONHAP



“Ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho ngài Lee Hae Chan tại TP.HCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, ngài Lee Hae Chan đã từ trần", bà Hằng cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến Ngài Lee Hae Chan.