Nữ bị cáo người Hàn Quốc mong được khoan hồng để về lấy chồng

Bật khóc xin khoan hồng

Cuối phiên làm việc ngày 6.11, trước khi bước vào nghị án, Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo trong vụ đánh bạc 2.500 tỉ đồng ở King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội) được nói lời sau cùng.

Phần lớn các bị cáo đã nhận thức được vi phạm, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong được khoan hồng, hưởng mức án nhẹ nhất.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Là một trong 6 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, bị cáo Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc) bị cáo buộc được Kim In Sung thuê và trả lương hàng tháng để quản lý, vận hành, giám sát hoạt động của King CLub.

Shim Hawn Hee cũng được giao nhiệm vụ quyết định việc cho người Việt Nam vào câu lạc bộ đánh bạc trong ca làm việc của mình và quản lý doanh thu, kiểm đếm, quản lý, chi tiền theo chỉ đạo.

Tại phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Shim Hawn Hee ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Được nói lời sau cùng, Shim Hawn Hee bật khóc và nói: "Mỗi ngày qua bị cáo đều thấy trong lòng nặng trĩu. Mong Hội đồng xét xử xem xét thêm về hoàn cảnh của bị cáo. Bị cáo đang bị mắc bệnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo rất hối hận, ăn năn và hứa sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật Việt Nam nữa".

Bị cáo Shim Hawn Hee mong muốn được khoan hồng, sớm trở về với xã hội để chữa bệnh, cũng như hoàn thành ước mơ kết hôn của mình.

Ca sĩ Vũ Hà cảm ơn vì được hưởng khoan hồng

Phần mình, ca sĩ Vũ Hà (bị cáo Vũ Ngọc Hà) nói qua 1 năm và thời gian xét xử, bản thân nhận ra sai phạm của mình và rất ăn năn, hối hận. Ca sĩ Vũ Hà gửi lời cảm ơn Viện KSND và Hội đồng xét xử đã cho mình hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Trong vụ án, ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc đánh bạc một lần tại King Club, tổng số tiền 2.600 USD. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng, hình phạt bổ sung từ 40 - 50 triệu đồng.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nói bản thân thấy vô cùng hối hận và day dứt, bị cáo đã suy nghĩ đơn giản chưa đầy đủ. Hiện gia đình, người thân của bị cáo đang trong hoàn cảnh khó khăn và bản thân đang phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Ông Đức nói danh dự của mình đã mất sau nhiều năm cố gắng phấn đấu và bày tỏ ăn năn, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.

Bị Cao Ngô Ngọc Đức ẢNH: NGUYỄN HƯNG

Ông Ngô Ngọc Đức bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù và phạt bổ sung từ 40 - 50 triệu đồng về tội đánh bạc. Cáo trạng quy kết ông Đức đã đánh bạc 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024. Số tiền ông Đức dùng để đánh bạc lên tới hơn 4,26 triệu USD (tương đương hơn 112 tỉ đồng) và thua 284.259 USD (tương đương gần 7 tỉ đồng).

Sau khi cho các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố phiên sơ thẩm bước vào nghị án, và sẽ đưa ra phán quyết vào 14 giờ ngày 12.11.