Cựu thủ tướng New Zealand nổi tiếng một thời sang Úc định cư

Cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tham dự sự kiện của Quỹ Earthshot hồi tháng 11.2025 ảnh: facebook/Jacinda Ardern

Người phát ngôn của bà xác nhận cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hiện sinh sống tại Úc cùng gia đình.

"Gia đình của bà đã di chuyển trong vài năm qua", văn phòng bà cho biết, thêm rằng hiện họ đang ở Úc, có công việc ở nước này và việc sống ở Úc cho phép họ có thêm thời gian quay về thăm nhà ở New Zealand.

Thông tin bà Ardern cân nhắc chuyển đến Úc đã xuất hiện sau khi truyền thông xứ sở chuột túi đưa tin bà cùng chồng Clarke Gayford và con gái Neve đã 7 tuổi đang tham gia các buổi xem nhà mở bán ở các bãi biển phía bắc Sydney.

Việc gia đình bà Ardern đến Úc định cư có thể thổi bùng làn sóng tranh luận ở New Zealand, trong bối cảnh nước này đang chứng kiến số lượng công dân rời đi ở mức kỷ lục do kinh tế suy yếu, chi phí sinh hoạt cao và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Hơn 60% số người rời đi đến Úc, nơi thu nhập trung bình mỗi tuần cao hơn và công dân New Zealand được hưởng quyền làm việc và cư trú.

Năm 2017, bà Ardern ở tuổi 37 đã trở thành nữ lãnh đạo đương nhiệm trẻ nhất thế giới, và tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử khi là người phụ nữ thứ hai sinh con trong thời gian giữ chức.

Trong 6 năm tiếp theo, nhiệm kỳ của bà gắn liền với một loạt các cuộc khủng hoảng trong nước và quốc tế, bao gồm vụ tấn công tại Christchurch và đại dịch Covid-19. Vào thời điểm các cường quốc phương Tây ngả sang cánh hữu, đường lối chính trị của bà giúp nữ thủ tướng trở thành biểu tượng toàn cầu của phe trung tả.

Đến cuối nhiệm kỳ, di sản của bà Ardern trở nên phức tạp hơn và bà đối mặt chỉ trích vì thất bại của chính quyền trong việc giải quyết khủng hoảng nhà ở và giảm đáng kể phát thải.

Đến tháng 1.2023, bà tuyên bố rời khỏi chính trường vì không còn đủ sức lẫn nguồn cảm hứng để tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo.

Sau đó, gia đình bà chuyển đến Mỹ, trước khi quyết định đến Úc định cư.