Thế giới

New Zealand tiêu hủy quà tặng của Giám đốc FBI

Khánh Huyền
Khánh Huyền
26/11/2025 18:51 GMT+7

Súng nhựa in 3D mà Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel tặng quan chức New Zealand được xác định là mô phỏng đồ chơi súng ngắn ổ xoay và bị tiêu hủy vì vi phạm luật súng của New Zealand.

Hãng AP ngày 26.11 đưa tin Giám đốc FBI Kash Patel đã trao tặng một số lãnh đạo an ninh hàng đầu của New Zealand các khẩu súng nhựa in 3D trong chuyến thăm vào cuối tháng 7. Những món quà này sau đó bị thu hồi vì không hợp pháp để sở hữu.

Các mẫu súng là súng ngắn ổ xoay (revolver) mang tên Maverick PG22. Mẫu này được các nhóm làm súng in 3D ưa chuộng và dựa trên một loại đồ chơi Nerf có màu sắc nổi bật. Các cơ quan chức năng New Zealand xác định món quà này đáp ứng định nghĩa về vũ khí theo luật nước này.

Năm quan chức gồm lãnh đạo cảnh sát và lãnh đạo hai cơ quan tình báo cấp cao New Zealand gồm NZSIS và GCSB đã nhận quà vào ngày 31.7. Họ tự nguyện giao nộp các khẩu revolver sau khi được cảnh báo về tính pháp lý.

- Ảnh 1.

Ông Kash Patel cắt băng khánh thành văn phòng FBI tại New Zealand hồi tháng 7.2025

Ảnh: AP

Các khẩu súng nói trên bị coi là có thể trở thành vũ khí hoạt động nếu được chỉnh sửa. Trưởng đơn vị phụ trách vũ khí cảnh sát New Zealand Daniel Millar mô tả các bước đơn giản, chỉ cần một máy khoan và một ốc nhỏ để làm chốt búa là có thể khiến súng hoạt động được.

Đội ngũ của ông Millar đã yêu cầu giữ lại một trong những khẩu revolver để thử nghiệm, nhưng cảnh sát trưởng đã từ chối và ra lệnh tiêu hủy.

"Có những khẩu súng được sản xuất ngay tại nhà dân thay vì từ kho vũ khí. Chúng có thể phát nổ vì không an toàn”, giáo sư Alexander Gillespie, giảng viên tại Đại học Waikato (New Zealand) cho hay.

Ngoài ra, các hướng dẫn chế tạo Maverick PG22 được khuyến cáo “không có các biện pháp an toàn hiện đại” và chỉ nên dùng trong môi trường có kiểm soát.

Cảnh sát New Zealand từ chối công khai ảnh của các khẩu súng mà họ nhận được. Lý do được nêu là việc công bố hình ảnh có thể làm tổn hại quan hệ giữa New Zealand và Mỹ. Các chỉ huy cảnh sát cho biết họ không muốn gây xáo trộn trong quan hệ ngoại giao khi xử lý sự việc.

Trước đó, Giám đốc FBI Kash Patel có mặt tại Wellington để khánh thành văn phòng độc lập đầu tiên của FBI tại New Zealand, theo ABC News.

Luật kiểm soát súng được siết chặt

New Zealand đã tăng cường các biện pháp hạn chế súng sau vụ tấn công của những kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch năm 2019. Một người đàn ông Úc đã tích trữ hợp pháp một lượng lớn vũ khí bán tự động và bắn chết 51 tín đồ Hồi giáo trong buổi cầu nguyện. Sau vụ khủng bố, New Zealand điều chỉnh luật quy định súng lục và nhiều loại khác phải được kiểm soát chặt chẽ.

Những khẩu súng ông Patel tặng cho các lãnh đạo thực thi pháp luật New Zealand không thuộc nhóm súng bán tự động bị cấm sau vụ thảm sát Christchurch. Tuy vậy, người dân New Zealand vẫn không được phép sở hữu nhiều loại vũ khí khác, trong đó có súng lục, vì luật súng của nước này yêu cầu giấy phép đặc biệt.

New Zealand không có văn hóa sở hữu súng phổ biến, và thái độ với súng trở nên khắt khe hơn sau vụ xả súng hàng loạt. Luật pháp coi việc được sở hữu súng là một đặc quyền, không phải quyền hiển nhiên.

Khám phá thêm chủ đề

Kash Patel FBI giám đốc FBI New zealand
