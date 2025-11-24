Giám đốc FBI bị 'soi' vì cử đội SWAT bảo vệ bạn gái

Giám đốc FBI Kash Patel tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của bạn gái Alexis Wilkins ảnh: ALEXISWILKINS/INSTAGRAM

Lực lượng SWAT tập hợp những người được huấn luyện để ứng phó các tình huống khẩn cấp, giải cứu con tin trong điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, lần này họ được cho là đã nhận lệnh của Giám đốc FBI đến bảo vệ bạn gái tại hội nghị của Hiệp hội Súng Mỹ (NRA) ở thành phố Atlanta (bang Georgia), theo tờ The New York Times hôm 24.11.

Tờ báo Mỹ dẫn 6 nguồn thạo tin tiết lộ đội SWAT đã rời đi trước khi sự kiện kết thúc sau khi nhận định rằng khu vực tổ chức hội nghị nhận được sự bảo vệ an toàn và bà Wilkins không gặp nguy hiểm gì.

Bạn gái ông Patel đã phát hiện họ rời đi. Ngay sau đó, Giám đốc FBI lên tiếng chỉ trích đội trưởng nhóm SWAT, cho rằng bạn gái ông không nhận được sự bảo vệ từ đội ngũ an ninh và chỉ trích sự thiếu sót của họ.

Ông Petal lo ngại bạn gái mình có thể bị những người đe dọa trên mạng tấn công trong thời gian tham gia sự kiện.

Việc cử đội SWAT bảo vệ bạn gái là một trong những lần Giám đốc FBI bị đặt câu hỏi khi sử dụng nguồn lực chi trả từ tiền thuế dân Mỹ cho các hoạt động trong 9 tháng đầu của nhiệm kỳ, bao gồm công tác an ninh cho ông và bạn gái.

Ông cũng sử dụng máy bay của chính phủ cho một số chuyến đi cá nhân, như chuyến đi chơi golf với bạn bè ở một khu nghỉ dưỡng tại Scotland hồi hè.

Giám đốc FBI cử người bảo vệ bạn gái khi họ đi cùng nhau. Tuy nhiên, các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức FBI cho hay việc cử đội SWAT bảo vệ bạn gái ông Patel là điều bất thường. Lý do là nhiệm vụ của lực lượng SWAT chủ yếu thực hiện các lệnh bắt giữ có độ rủi ro cao hoặc điều tra các vụ án.

Lực lượng SWAT cũng không được đào tạo chuyên sâu để bảo vệ các yếu nhân, nhưng từng được cử đi hỗ trợ công tác an ninh cho Giám đốc FBI.