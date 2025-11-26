Thành phố nào đông dân nhất thế giới?

Châu Á thống trị bảng xếp hạng siêu đô thị toàn cầu

Báo cáo Triển vọng Đô thị hóa Thế giới 2025 vừa được Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy thủ đô Jakarta của Indonesia hiện là thành phố đông dân nhất thế giới với 41,9 triệu dân. Thành tích này giúp Jakarta chính thức vượt qua Tokyo, vốn luôn đứng hạng 1 từ năm 2000, nay rơi xuống vị trí thứ 3 với 33,4 triệu dân.

Đường phố đông đúc ở Jakarta Ảnh: NGỌC MAI

Bám sát ngay sau Jakarta là thủ đô Dhaka của Bangladesh, thành phố đã nhảy vọt từ vị trí số 9 lên số 2 khi có 36,6 triệu dân sinh sống. Theo báo cáo, Dhaka được dự đoán sẽ trở thành thành phố đông nhất thế giới vào năm 2050 với 52,1 triệu người.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy số lượng siêu đô thị (megacity) trên toàn thế giới đã cán mốc 33, tăng gấp 4 lần so với năm 1975. Trong đó, châu Á chiếm ưu thế khi sở hữu 19 siêu đô thị.

Có đến 9 trong số 10 siêu đô thị đông dân nhất thế giới thuộc khu vực châu Á, lần lượt gọi tên: Jakarta, Dhaka, Tokyo, New Delhi (Ấn Độ) với 30,2 triệu người, Thượng Hải và Quảng Châu (Trung Quốc) với 29,6 triệu người và 27,6 triệu người, Manila (Philippines) với 24,7 triệu người, Kolkata (Ấn Độ) với 22,5 triệu người, Seoul (Hàn Quốc) với 22,5 triệu người. Đặc biệt, Cairo của Ai Cập (châu Phi) là thành phố duy nhất nằm ngoài châu Á lọt vào top 10 siêu đô thị toàn cầu.

Tốc độ đô thị hóa nhanh gây áp lực lớn

Không chỉ sở hữu siêu đô thị lớn nhất, Indonesia còn là quốc gia đông dân thứ 4 trên thế giới (286 triệu người), chỉ xếp sau Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, đến năm 2050, sẽ có thêm 10 triệu người tại Jakarta. Điều này đặt ra thách thức sống còn cho Jakarta, khi thành phố ven biển này đang đối mặt với nguy cơ chìm dần do nước biển dâng và sụt lún đất. Tình trạng này nghiêm trọng đến mức 1/4 Jakarta sẽ ngập trong nước biển vào năm 2050, theo Al-Jazeera.

Ngoài ra, tình trạng bùng nổ dân số cũng khiến thành phố phải đối mặt với những lo ngại về bất bình đẳng xã hội, gánh nặng chi phí sinh hoạt và điều kiện sống của những lao động thu nhập thấp như các tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng.

Nhằm giảm tải cho Jakarta và ứng phó kịp thời với các thách thức liên quan đến đô thị hóa, chính phủ Indonesia đã xúc tiến quá trình xây dựng thủ đô mới Nusantara, nằm ở phía đông tỉnh Kalimantan, đảo Borneo. Thủ đô tương lai của Indonesia hiện là nơi có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới, theo NBC News.

Bên cạnh Indonesia, thủ đô của Iran là thành phố Tehran với 9 triệu người đang sinh sống, cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng, theo công bố từ Liên Hiệp Quốc.