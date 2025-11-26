Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thành phố nào đông dân nhất thế giới?

Khánh Hà
Khánh Hà
26/11/2025 17:57 GMT+7

Báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc cho thấy Jakarta (thủ đô của Indonesia) là thành phố đông dân nhất thế giới, theo sau là thủ đô Dhaka của Bangladesh và Tokyo của Nhật Bản.

Châu Á thống trị bảng xếp hạng siêu đô thị toàn cầu

Báo cáo Triển vọng Đô thị hóa Thế giới 2025 vừa được Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy thủ đô Jakarta của Indonesia hiện là thành phố đông dân nhất thế giới với 41,9 triệu dân. Thành tích này giúp Jakarta chính thức vượt qua Tokyo, vốn luôn đứng hạng 1 từ năm 2000, nay rơi xuống vị trí thứ 3 với 33,4 triệu dân.

Thành phố nào đông dân nhất thế giới? - Ảnh 1.

Đường phố đông đúc ở Jakarta

Ảnh: NGỌC MAI

Bám sát ngay sau Jakarta là thủ đô Dhaka của Bangladesh, thành phố đã nhảy vọt từ vị trí số 9 lên số 2 khi có 36,6 triệu dân sinh sống. Theo báo cáo, Dhaka được dự đoán sẽ trở thành thành phố đông nhất thế giới vào năm 2050 với 52,1 triệu người.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy số lượng siêu đô thị (megacity) trên toàn thế giới đã cán mốc 33, tăng gấp 4 lần so với năm 1975. Trong đó, châu Á chiếm ưu thế khi sở hữu 19 siêu đô thị.

Có đến 9 trong số 10 siêu đô thị đông dân nhất thế giới thuộc khu vực châu Á, lần lượt gọi tên: Jakarta, Dhaka, Tokyo, New Delhi (Ấn Độ) với 30,2 triệu người, Thượng Hải và Quảng Châu (Trung Quốc) với 29,6 triệu người và 27,6 triệu người, Manila (Philippines) với 24,7 triệu người, Kolkata (Ấn Độ) với 22,5 triệu người, Seoul (Hàn Quốc) với 22,5 triệu người. Đặc biệt, Cairo của Ai Cập (châu Phi) là thành phố duy nhất nằm ngoài châu Á lọt vào top 10 siêu đô thị toàn cầu.

Tốc độ đô thị hóa nhanh gây áp lực lớn

Không chỉ sở hữu siêu đô thị lớn nhất, Indonesia còn là quốc gia đông dân thứ 4 trên thế giới (286 triệu người), chỉ xếp sau Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, đến năm 2050, sẽ có thêm 10 triệu người tại Jakarta. Điều này đặt ra thách thức sống còn cho Jakarta, khi thành phố ven biển này đang đối mặt với nguy cơ chìm dần do nước biển dâng và sụt lún đất. Tình trạng này nghiêm trọng đến mức 1/4 Jakarta sẽ ngập trong nước biển vào năm 2050, theo Al-Jazeera.

Ngoài ra, tình trạng bùng nổ dân số cũng khiến thành phố phải đối mặt với những lo ngại về bất bình đẳng xã hội, gánh nặng chi phí sinh hoạt và điều kiện sống của những lao động thu nhập thấp như các tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng. 

Nhằm giảm tải cho Jakarta và ứng phó kịp thời với các thách thức liên quan đến đô thị hóa, chính phủ Indonesia đã xúc tiến quá trình xây dựng thủ đô mới Nusantara, nằm ở phía đông tỉnh Kalimantan, đảo Borneo. Thủ đô tương lai của Indonesia hiện là nơi có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới, theo NBC News.

Bên cạnh Indonesia, thủ đô của Iran là thành phố Tehran với 9 triệu người đang sinh sống, cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng, theo công bố từ Liên Hiệp Quốc.

Tin liên quan

Ông Trump ra lệnh tái điều tra dân số, loại trừ người nhập cư trái phép

Ông Trump ra lệnh tái điều tra dân số, loại trừ người nhập cư trái phép

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Thương mại tiến hành cuộc điều tra dân số mới nhằm loại trừ những người nhập cư đang ở Mỹ bất hợp pháp.

Dân số Trung Quốc giảm năm thứ ba liên tiếp

Khám phá thêm chủ đề

đông dân nhất thế giới Jakarta Tokyo Đô thị hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận