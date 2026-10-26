Cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo qua đời

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản ngày 26.10 thông báo cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo đã qua đời. AFP dẫn lời một quan chức trong đảng cho biết ông Fukuda qua đời hôm 22.10. Nguồn tin của Kyodo News tiết lộ vị cựu thủ tướng qua đời vì suy tim tại Tokyo.

Ông Fukuda Yasuo khi còn là Thủ tướng Nhật Bản tại một phiên họp ở Hạ viện vào tháng 11.2007 ẢNH: REUTERS

Tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham gia của gia đình ông Fukuda. Lễ tưởng niệm công khai sẽ được tổ chức vào một ngày sau đó.

Ông Fukuda Yasuo làm thủ tướng trong một năm, từ tháng 9.2007 đến tháng 9.2008, kế nhiệm ông Abe Shinzo - người từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Fukuda là thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản có cha cũng từng giữ chức vụ này. Cha của ông là ông Fukuda Takeo, nắm quyền từ năm 1976 - 1978.

Giai đoạn cầm quyền của ông Fukuda nổi bật với việc thắt chặt quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ông thăm Trung Quốc 3 tháng sau khi nhậm chức và mời Chủ tịch nước Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào thăm Nhật Bản.

Theo AFP, chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào diễn ra vào tháng 5.2008, đưa ông trở thành nguyên thủ Trung Quốc đầu tiên thăm Nhật Bản trong một thập niên. Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung cam kết xây dựng "mối quan hệ cùng có lợi dựa trên các lợi ích chiến lược chung".

Ông Fukuda từ chức vào tháng 9.2008 trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ giảm sút. Ông từ giã sự nghiệp chính trị vào năm 2012.

Tuy nhiên, năm 2014, ông sang thăm Trung Quốc để hội đàm cùng Chủ tịch nước Tập Cận Bình để mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh của ông Tập với cố Thủ tướng Abe Shinzo sau đó, trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng về vấn đề chủ quyền và các vấn đề lịch sử.

Ông Fukuda Yasuo học kinh tế tại Đại học Waseda và làm việc cho một công ty dầu mỏ trong 17 năm trước khi trở thành thư ký cho cha mình trong giai đoạn người cha làm thủ tướng. Ông Fukuda trúng cử vào Hạ viện lần đầu tiên vào năm 1990.