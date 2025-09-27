Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị từ 28 - 30 năm tù

Ngày 27.9, Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) bị đề nghị phạt từ 18 - 19 năm tù về tội "tham ô tài sản", và từ 10 - 11 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là từ 28 - 30 năm tù.

Bị cáo Lê Thúy Hằng (Cựu Tổng giám đốc SJC) bị Viện kiểm sát xác định có vai trò chủ mưu của vụ án ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng về 2 tội danh trên, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên phạt:

Bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) từ 12 - 13 năm tù về tội "tham ô tài sản", và từ 4 - 5 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là từ 16 - 18 năm tù.

Bị cáo Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng) từ 15 - 16 năm tù về tội "tham ô tài sản", và từ 7 - 8 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là từ 22 - 24 năm tù.

Bị cáo Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) từ 11 - 12 năm tù về tội "tham ô tài sản", và từ 5 - 6 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là từ 16 - 18 năm tù.

Bị cáo Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận) từ 10 - 11 năm tù về tội "tham ô tài sản", và từ 4 - 5 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là từ 14 - 16 năm tù.

5 bị cáo bị xét xử tội tham ô tài sản, gồm:

Bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC) bị đề nghị phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC chi nhánh miền Trung) từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương) từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Liên (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương) từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Lộc Mận (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương thuộc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) từ 24 - 30 tháng tù.

6 bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm:

Bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh Hải Phòng) từ 8 - 9 năm tù.

Bị cáo Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri) từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Võ Hữu Phúc (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận) từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC chi nhánh miền Trung) từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật Công ty SJC chi nhánh miền Trung) từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng Công ty SJC) từ 24 - 30 tháng tù.

Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Hằng với vai trò Tổng giám đốc SJC, quá trình thực hiện chức năng bán vàng bình ổn giá, bị cáo đã tham ô, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, bị cáo Hằng gây thiệt hại hơn 95 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 73 tỉ đồng.

Vì vụ lợi, động cơ cá nhân, bị cáo Hằng có sự ảnh hưởng đối với cấp dưới nên bị cáo là chủ mưu, cầm đầu phải chịu trách nhiệm với vai trò cao nhất. Tuy nhiên, các bị cáo trong vụ án thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác khai báo. Riêng bị cáo Hằng nộp khoảng 40 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo chiếm đoạt bao nhiêu phải bồi thường cho nhà nước bấy nhiêu.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 10.2021- 9.2024, bị cáo Lê Thúy Hằng đã bàn bạc, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, chi nhánh miền Trung, làm trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp. Bị cáo Hằng bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cáo trạng khẳng định bị cáo Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc để mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát.

Đồng thời, bị cáo Hằng chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Hậu quả bị cáo gây thiệt hại hơn 74 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng chỉ ra cựu Tổng giám đốc SJC đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 15 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng.

Bị cáo Hằng cũng chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Từ ngày 14.6 - 27.8.2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và Phòng kinh doanh vàng SJC đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Đối với hành vi tham ô tài sản, cáo trạng xác định bị cáo Hằng chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng trị giá hơn 8,4 tỉ đồng. Bị cáo còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng của Công ty SJC chi nhánh miền Trung, chiếm hưởng hơn 2,1 tỉ đồng.

Về hành vi tham ô, tổng số tiền bị cáo Hằng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 11 tỉ đồng, riêng bị cáo này hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.