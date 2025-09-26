SJC đề nghị cựu Tổng giám đốc hoàn trả hơn 95 lượng vàng và 108 tỉ đồng

Sáng 26.9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), gây thiệt hại cho công ty này hơn 107 tỉ đồng đã kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo, người bị hại và người liên quan.

Bị cáo Lê Thúy Hằng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, tại tòa, đại diện Công ty SJC đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC), các bị cáo đồng phạm và người liên quan hoàn trả hơn 95 lượng vàng mà các bị cáo nâng khống vàng hao hụt khi gia công vàng miếng, và quét đãi nhà xưởng; buộc bị cáo Lê Thúy Hằng, các bị cáo cùng người liên quan liên đới bồi thường hơn 108 tỉ đồng, là thiệt hại mà các bị cáo gây ra cho SJC từ hành vi phạm tội.

Đồng thời, SJC đề nghị tòa ghi nhận trong bản án, rằng giao cho SJC 8 bất động sản của bị cáo Hằng, 2 chung cư của bị cáo Huỳnh Tất Phát, 28 tỉ đồng một số bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả; 429,55 lượng và 1.095,88 gram vàng được cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình điều tra.

Công ty SJC được triệu tập đến tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo buộc, bị cáo Hằng và 15 bị cáo gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 82,2 tỉ đồng, tương đương 75% phần tiền chênh lệch.

Cụ thể, cáo trạng xác định bị cáo Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỉ đồng); chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng tại chi nhánh miền Trung.

Tổng số tiền bị cáo Hằng và đồng phạm "tham ô tài sản" từ các hành vi trên là hơn 11,6 tỉ đồng, riêng bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cáo trạng xác định bị cáo Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC thực hiện hành vi: mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chỉ đạo đồng phạm sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định; chỉ đạo đồng phạm sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Đồng thời, bị cáo Hằng chỉ đạo lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại hơn 5,7 tỉ đồng.

Sau khi kết thúc phần thẩm vấn, HĐXX thông báo phiên tòa tạm nghỉ. Sáng mai (27.9), phiên tòa sẽ tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện KSND TP.HCM.