Cựu Tổng giám đốc SJC gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng

Nâng khống vàng hao hụt khi gia công, chiếm đoạt 95 lượng vàng

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Bị cáo Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ tổng giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại tòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ đó, bị cáo Hằng phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ trên mỗi sản phẩm, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỉ đồng). Cơ quan tố tụng xác định riêng bị cáo Hằng đã chiếm hưởng hơn 85 lượng (trị giá khoảng 6,6 tỉ đồng); chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng tại chi nhánh miền Trung. Trong đó, bị cáo Hằng hưởng lợi 2,1 tỉ đồng.

Tổng số tiền bị cáo Hằng và đồng phạm "tham ô tài sản" từ các hành vi trên là hơn 11,6 tỉ đồng, riêng bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.

Sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng, 11.503 lượng vàng nhẫn

Đối với hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cáo trạng xác định bị cáo Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC thực hiện hành vi: mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Vũ, Giám đốc xưởng vàng, cùng bị cáo Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng, hưởng lợi chênh lệch hơn 64 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hằng chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao bị cáo Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 15 tỉ đồng, bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng.

Tiếp tục, bị cáo Hằng chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung), Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại hơn 5,7 tỉ đồng. Các bị cáo hưởng lợi chênh lệch hơn 7,2 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng và đồng phạm nhận tội

Tại tòa, bị cáo Hằng thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng mô tả. Song bị cáo lý giải "tiền chênh lệch thu được, muốn phát triển chi nhánh, lo cho các anh em công ty".

Chủ tọa hỏi lại bị cáo Hằng: "Bị cáo nói lo cho đời sống anh em. Vậy bị cáo biết hưởng lợi bao nhiêu phần trăm của vụ án không?". Bị cáo Hằng nói "xin lỗi" khi trả lời HĐXX .

Theo cáo buộc, bị cáo Hằng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 107 tỉ đồng, trong đó bị cáo hưởng lợi hơn 82,2 tỉ đồng, tương đương 75% phần tiền chênh lệch.

Về khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Hằng khai đã nộp 20 tỉ đồng, cơ quan tố tụng cũng kê biên 8 bất động sản. Bị cáo vẫn đang tiếp tục vận động gia đình khắc phục thêm. Ngoài ra, bị cáo mong HĐXX tạo điều kiện để ủy quyền cho người nhà bán tài sản, lấy tiền khắc phục tối đa thiệt hại trong vụ án. Trong phần thủ tục phiên tòa, một trong các luật sư của bị cáo Hằng đề nghị HĐXX tạo điều kiện cho thân chủ "khắc phục tối đa hậu quả vụ án".

15 bị cáo còn lại trong vụ án, khi được HĐXX, đại diện Viện KSND TP.HCM thẩm vấn, đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông báo của HĐXX, phiên tòa dự kiến kéo dài đến 30.9, và có thể làm việc cả ngày cuối tuần.