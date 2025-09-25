Vụ sai phạm SJC: Chiếm hưởng 75% tiền chênh lệch, nhưng vẫn nói 'lo cho anh em'

Chiều 25.9, HĐXX đã thẩm vấn 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng và đồng phạm tại tòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Bà Hằng đã lợi dụng chức vụ tổng giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công.

Từ đó, bị cáo Hằng phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỉ đồng). Cơ quan tố tụng xác định riêng bà Hằng đã chiếm hưởng hơn 85 lượng (trị giá khoảng 6,6 tỉ đồng); chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, Hằng hưởng lợi 2,1 tỉ đồng.

Tổng số tiền Hằng và đồng phạm “tham ô tài sản” là hơn 11,6 tỉ đồng, riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.

Sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định

Đối với hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cáo trạng xác định bà Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC thực hiện hành vi: mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát, chỉ đạo Giám đốc xưởng vàng Mai Quốc Uy Vũ cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt gia công SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng, hưởng lợi chênh lệch hơn 64 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 15 tỉ đồng, Hằng hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng.

Tiếp tục, Hằng chỉ đạo Huệ, Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung), Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài giá cao hơn niêm yết, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Từ đó, lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại hơn 5,7 tỉ đồng. Các bị cáo hưởng lợi chênh lệch hơn 7,2 tỉ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỉ đồng.

Phạm tội vì "lo cho đời sống anh em" !?

Tại tòa, bị cáo Hằng thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng mô tả. Song, bị cáo lý giải “tiền chênh lệch thu được, muốn phát triển chi nhánh, lo cho các anh em công ty”.

Chủ tọa gắt gỏng, hỏi lại bị cáo Hằng: “Bị cáo nói lo cho đời sống anh em. Vậy bị cáo biết hưởng lợi bao nhiêu phần trăm của vụ án không?”…

Bị cáo Hằng nói câu “xin lỗi” khi trả lời HĐXX.

Theo cáo buộc, bị cáo Hằng gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỉ đồng, trong đó bà hưởng lợi hơn 82,2 tỉ đồng, tương đương 75% phần tiền chênh lệch.

Về khắc phục hậu quả vụ án, bà Hằng khai đã nộp 20 tỉ đồng, cơ quan tố tụng cũng kê biên 8 bất động sản. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ gần 429 lượng vàng, là vật chứng trong vụ án.

Các bị cáo còn lại trong vụ án, khi thẩm vấn, đều thừa nhận hành vi theo cáo trạng.