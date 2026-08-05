Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được giảm 4 năm tù

Sau hơn 1 tháng tạm dừng phiên tòa, ngày 5.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng mức án 21 năm tù về tội "tham ô tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", giảm 4 năm tù so với cấp sơ thẩm.

Riêng các bị cáo còn lại được tòa giảm từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.

Lê Thúy Hằng với vai trò Tổng giám đốc SJC, trong quá trình thực hiện chức năng bán vàng bình ổn giá, bị cáo đã tham ô, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Lê Thúy Hằng và 15 đồng phạm gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 82,2 tỉ đồng, tương đương 75% phần tiền chênh lệch.

Bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn ẢNH: T.N

Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Hằng đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, chứng cứ để xin giảm nhẹ hình phạt như gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia công tác thiện nguyện và đã nộp thêm 11,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án nên được giảm án như trên.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỉ đồng). Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo các bị cáo trong vụ án lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng tại chi nhánh miền Trung.

Tổng số tiền bị cáo Hằng và đồng phạm "tham ô tài sản" từ các hành vi trên là hơn 11,6 tỉ đồng, riêng bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.

Đối với tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bị cáo Hằng mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chỉ đạo đồng phạm sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại hơn 5,7 tỉ đồng.

Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó bị cáo hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc bị cáo Hằng phải nộp lại 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.410 lượng vàng nhẫn SJC để sung vào ngân sách nhà nước. Các bị cáo đồng phạm phải nộp lại gần 6.000 lượng vàng nhẫn SJC và hơn 525 lượng vàng miếng SJC.