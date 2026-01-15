Theo Hãng Yonhap, phía công tố viên cho biết các nhà điều tra đã phát hiện một âm mưu được khởi động từ tháng 10.2023 do ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun lên kế hoạch, với mục tiêu duy trì quyền lực lâu dài cho ông Yoon.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị án tử hình

Nhóm công tố cáo buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng quốc gia, khi tuyên bố điều quân đội tới tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc nhằm thực thi thiết quân luật vào tháng 12.2024. Lệnh này chỉ kéo dài trong vài tiếng và đã vấp phải sự phản đối từ Quốc hội cũng như công chúng. Tháng 1.2025, ông Yoon trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giữ, sau đó bị phế truất.

Các công tố viên cho rằng ông Yoon không cho thấy sự hối lỗi về những hành động "đe dọa trật tự hiến pháp và nền dân chủ".

Ông Yoon xuất hiện tại tòa án hồi tháng 7.2025 Ảnh: AP

Trong phần tự biện hộ trước tòa, ông Yoon vẫn khẳng định bản thân vô tội, lập luận rằng ông chỉ thực thi quyền hạn hợp pháp của mình trên vai trò tổng thống. Đội ngũ luật sư của ông Yoon đã so sánh cựu Tổng thống Hàn Quốc với các nhân vật lịch sử từng bị kết án oan, cho rằng "ý kiến số đông không phải lúc nào cũng phản ánh sự thật".

Phía công tố cũng đề nghị án tù chung thân đối với ông Kim Yong-hyun. Vụ án hiện có 8 bị cáo bị xem là những nhân vật chủ chốt trong kế hoạch thiết quân luật, trong đó có ông Yoon và ông Kim. Dự kiến tòa sẽ công bố phán quyết vào ngày 19.2.