Cựu Tổng thống Iran bác bỏ tin đồn được tình báo Israel tiếp cận

Trong một tuyên bố được phát đi ngày 14.7, văn phòng cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad miêu tả những thông tin trong bài viết của The New York Times là hoàn toàn giả mạo.

Theo hãng thông tấn Anadolu, văn phòng của ông Ahmadinejad cáo buộc tờ báo Mỹ đăng tải thông tin bịa đặt nhằm dẫn dắt dư luận và gây chia rẽ nội bộ tại Iran. Văn phòng cũng bác bỏ thông tin vị cựu tổng thống đang bị quản thúc tại nhà, cho rằng thông tin này được ngụy tạo nhằm củng cố cho những tuyên bố khác trong bài viết.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 ẢNH: REUTERS

Trước đó một ngày, The New York Times dẫn các nguồn tin cho rằng Mossad đã tiếp cận ông Ahmadinejad trong nhiều năm gần đây để thuyết phục ông hợp tác với Israel. Cơ quan tình báo coi ông là ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo Iran.

Tờ báo chỉ ra rằng đây là một phần của kế hoạch nhằm thay đổi chế độ tại Iran sau các đợt tấn công nhằm vào giới lãnh đạo nước này trong cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2.

"Theo các quan chức Mỹ, trong những năm gần đây, Israel đã bí mật chi trả chi phí ăn ở và đi lại của ông Ahmadinejad, và các đặc vụ Israel đã gặp ông nhiều lần ở nước ngoài, gồm các chuyến đi đến Budapest", The New York Times viết.

Tờ báo cho rằng nỗ lực lên đỉnh điểm vào cuối tháng 2, khi xung đột bùng phát và tình báo Israel tìm cách đưa ông Ahmadinejad khỏi Tehran trước khi lật đổ chính quyền và đưa ông lên làm lãnh đạo mới.

Ngày 28.2, Israel không kích khu nhà của ông Ahmadinejad, nhắm vào tòa nhà của các cận vệ và xe chống đạn của ông. Sau đó, một chiếc xe được đưa đến để chở ông Ahmadinejad đến một nhà an toàn bí mật. The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Iran cho rằng chiếc xe này do đặc vụ Mossad lái.

Mossad chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Ông Ahmadinejad làm Tổng thống Iran từ năm 2005-2013. Tuần trước, ông lần đầu xuất hiện công khai từ khi xung đột bùng phát khi tham dự đám tang của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.