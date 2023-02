Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf qua đời tại UAE

Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf AFP

Hãng Reuters ngày 5.2 đưa tin cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf vừa qua đời tại một bệnh viện ở Dubai (UAE) sau thời gian dài bị bệnh, thọ 80 tuổi.

Ông Musharraf là tướng 4 sao cầm quyền tại Pakistan trong gần một thập niên, sau khi đảo chính lật đổ Thủ tướng Nawaz Sharif vào năm 1999. Ông đã chứng kiến nền kinh tế phát triển nhanh và nỗ lực mở ra các giá trị tự do xã hội nhằm thay đổi những tư tưởng bảo thủ tại nước này.

Năm 2007, ông quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với sự gia tăng bạo lực do các tay súng Hồi giáo gây ra và điều mà ông cho là sự tê liệt của chính phủ do can thiệp của bộ máy tư pháp.

Ông tuyên bố đình chỉ hiến pháp, cho triển khai binh lính ở thủ đô, cách chức chánh án tòa tối cao, kiểm soát chặt chẽ thông tin liên lạc và báo chí, đồng thời tiến hành bố ráp nhiều nhân vật đối lập.

Năm 2008, phe đối lập thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội và rục rịch điều tra luận tội, buộc ông Musharraf phải tuyên bố từ chức sớm để không bị luận tội.

Ông rời Pakistan đến sống lưu vong ở London (Anh) cùng năm đó và quay về nước tham gia cuộc tổng tuyển cử vào năm 2013. Ông bị bắt vào cùng năm và sau đó dự một số phiên tòa về tội làm phản và nghi án ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto năm 2007.

Ông sang Dubai (UAE) chữa bệnh từ năm 2016 và ở lại lâu dài với lý do an ninh và tình trạng sức khỏe. Đến năm 2019, tòa án đặc biệt tại Pakistan tuyên án tử hình ông Musharraf vì tội làm phản khi đình chỉ hiến pháp và ban bố tình trạng khẩn cấp tại Pakistan năm 2007.

Tuy nhiên, tòa thượng thẩm ở Lahore vào năm 2020 đã hủy bỏ bản án.

Theo hãng ANI, năm ngoái, ông Musharraf bày tỏ mong muốn trở về Pakistan sống đến cuối đời. Khi đó, gia đình bác bỏ thông tin cho rằng ông phải thở máy, nhưng cho hay ông đang qua giai đoạn hồi phục khó khăn do suy tạng.

Gia đình cho biết ông Musharraf bị biến chứng do bệnh thoái hóa tinh bột (Amyloidosis), một bệnh hiếm gặp xảy ra do sự tích tụ bất thường của protein amyloid trong các cơ quan và mô khắp cơ thể.