Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy vừa ngồi tù đã được thả

Ông đã bị giam vào tháng trước sau khi bị kết tội âm mưu phạm tội liên quan đến nỗ lực của các trợ lý thân cận nhằm kêu gọi quyên góp từ nhà lãnh đạo Libya quá cố Muammar Gaddafi cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy.

Bản án 5 năm tù của ông Sarkozy đã được thi hành nhanh chóng do các thẩm phán vào tháng 9 gọi đây là hành vi phạm tội "có tính chất đặc biệt nghiêm trọng".

Việc ông bị giam giữ tại nhà tù La Sante ở Paris đánh dấu sự sụp đổ đầy kinh ngạc đối với một cựu tổng thống.

Nhưng vào hôm 10.11, công tố viên đã đề nghị trả tự do cho ông Sarkozy trong khi chờ ông kháng cáo bản án.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trước khi bị giam giữ tại nhà tù Sante tại Paris, Pháp hôm 21.10 ẢNH: REUTERS

Tòa án cho rằng không có nguy cơ ông sẽ bỏ trốn và do đó ông không phải tiếp tục ngồi tù.

Việc trả tự do cho ông dựa trên các tiêu chí cụ thể và không phải là dấu hiệu cho thấy việc kháng án của ông có khả năng thành công hay không.

Tòa án đồng ý thả ông dưới sự giám sát của tư pháp. Ông không được rời khỏi nước Pháp và không được nói chuyện với bất kỳ quan chức nào của Bộ Tư pháp.

Ông Sarkozy, cựu lãnh đạo phe bảo thủ từng là tổng thống từ năm 2007 đến 2012, liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái và tự cho mình là nạn nhân của sự trả thù và hận thù.

Từ trong tù, ông nói với tòa án rằng mình sẽ tôn trọng mọi yêu cầu của tư pháp nếu được trả tự do.

Khi nói về việc ở trong tù, ông nói thêm: "Thật sự rất khó khăn. Thực sự khó khăn - như với bất kỳ phạm nhân nào. Tôi thậm chí còn muốn nói là nó làm con người ta kiệt quệ".

Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Sarkozy đã phải đối mặt với một số vụ kiện tụng pháp lý khác.