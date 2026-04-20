Thế giới

Cựu tổng thống thân Nga thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Bulgaria

Thụy Miên
20/04/2026 20:32 GMT+7

Cựu Tổng thống Rumen Radev đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 19.4 tại Bulgaria, mở ra cơ hội để Nga tăng cường quan hệ với thành viên Liên minh châu Âu (EU) lẫn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cựu tổng thống Rumen Radev thắng lớn trong bầu cử Bulgaria 2026 - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu trước báo giới sau khi các phòng phiếu đóng cửa vào đêm 19.4

ảnh: ap

Reuters hôm 20.4 dẫn kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy đảng Bulgaria Tiến bộ của cựu Tổng thống Rumen Radev đã giành được 44,6% số phiếu sau khi toàn bộ số phiếu được kiểm.

Tỷ lệ phiếu trên cho phép đảng này giành được khoảng 130/240 ghế tại quốc hội, theo tính toán của DW.

Như vậy, đảng Bulgaria Tiến bộ đã bỏ xa đảng GERB, vốn là lực lượng từng thống trị chính trường, do cựu Thủ tướng Boyko Borissov lãnh đạo, với 13,4%. Còn liên minh thân châu Âu có tên Chúng tôi Tiếp tục Thay đổi – Dân chủ Bulgaria (PP-DB) chỉ nhận được 12,8% số phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng của cựu Tổng thống Bulgaria hoàn toàn có thể đơn độc thành lập chính phủ mà không cần liên minh với đảng khác. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng bắt tay với một nhóm thân châu Âu hoặc một đảng nhỏ hơn để thành lập chính quyền.

Những gì vừa diễn ra ở Bulgaria vượt xa dự báo của các cuộc thăm dò dư luận, đánh dấu một trong những chiến thắng mạnh mẽ nhất của một đảng đơn lẻ trong nhiều thập niên ở nước này.

Theo giới quan sát, việc đảng ông Radev giành chiến thắng giòn giã có thể tạm thời chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị kéo dài khiến Bulgaria phải tổ chức đến 8 cuộc bầu cử trong vòng 5 năm qua.

Để tham gia bầu cử quốc hội, ông Radev đã từ chức tổng thống từ tháng 1. Cuộc tổng tuyển cư đã được tổ chức sau khi các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra khắp nước, buộc chính phủ tiền nhiệm phải từ chức vào tháng 12.2025.

Cựu tổng thống là người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu và từng phục vụ trong không quân trên vai trò phi công chiến đấu. Ông giữ lập trường phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Cả EU lẫn Nga đều hoan nghênh chiến thắng của ông Radev.

Điện Kremlin đánh giá cao việc ông Radev mong muốn giải quyết các vấn đề với Nga thông qua đối thoại mang tính thực dụng.

Hạ viện Mỹ chấn động vì bê bối trước bầu cử

Hôm qua (giờ VN), Hạ viện Mỹ chứng kiến hai nghị sĩ đệ đơn từ chức, và thêm hai người khác đối mặt nguy cơ bị khai trừ theo sau một loạt các bê bối gây chấn động lưỡng đảng.

Rumen Radev Tổng thống Bulgaria bầu cử quốc hội Bulgaria Điện Kremlin
