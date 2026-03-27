Bầu cử Đan Mạch: Thắng cử trong thất thế

Đảng Xã hội dân chủ của bà Mette Frederiksen giành về tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất kể từ nhiều thập kỷ qua. Dù liên minh cầm quyền hiện tại của bà giành được nhiều ghế dân biểu nhất trong nghị viện mới, nhưng lại bị mất đa số và giờ phải trông chờ đảng phái nhỏ khác để tiếp tục cầm quyền. Đảng nhỏ này hiện đóng vai trò "lập vua" và sẵn sàng tham gia nhiếp chính cùng với cả phe cánh tả lẫn phía cánh hữu. Nữ Thủ tướng Mette Frederiksen thắng cử lần thứ 3 nhưng lại thất thế hơn bao giờ hết.

Nữ Thủ tướng Mette Frederiksen của Đan Mạch ảnh: reuters

Bà Frederiksen và liên minh cầm quyền lâm vào tình cảnh như vậy bởi đã cá cược tất cả vào nhầm chủ đề nội dung. Bà Mette Frederiksen đi nước cờ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn với mưu tính thắng vang dội nhờ khai thác và tận lợi triệt để vấn đề đảo Greenland trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tìm mọi cách thâu tóm đảo này. Bà Frederiksen thể hiện quan điểm cứng rắn và hành động kiên quyết với Mỹ và chủ bài tranh cử chính của bà là đề cao tự tôn dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ đất nước cũng như bản lĩnh xử lý khủng hoảng đối ngoại, đặc biệt trong quan hệ với Mỹ.

Kết quả bầu cử lại cho thấy nước cờ đi tuy đúng nhưng chủ đề nội dung tranh cử được tập trung vào lại sai đối với bà Frederiksen. Cử tri ở đất nước Bắc Âu này quan tâm nhiều nhất và quan ngại nhiều hơn những chủ đề nội dung tranh cử thuần túy đối nội, trước hết là đời sống thường nhật, vấn đề nhập cư… Kết quả, nữ thủ tướng thắng cử trong thất thế, cầm quyền trong thế yếu.