Nhật - Đức: Đối tác an ninh lý tưởng

PHẠM LỮ
25/03/2026 07:03 GMT+7

Với chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đến Nhật Bản, hai nước tiếp tục dồn bước tiến tới mối quan hệ đối tác đặc biệt về quân sự, quốc phòng và an ninh.

Đối phó Trung Quốc, quan ngại về Mỹ và tham vọng vươn tầm ảnh hưởng chính trị an ninh và quân sự tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) đối với Đức và tới khu vực châu Âu đối với Nhật Bản đã giúp hai nước nhận thấy là đối tác an ninh lý tưởng cho nhau. Trên phương diện này, Tokyo là đối tác quan trọng nhất của Đức ở Indo-Pacific, trong khi Berlin là đối tác quan trọng nhất của Nhật Bản ở châu Âu.

Nhật - Đức: Đối tác an ninh lý tưởng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (phải) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Tokyo ngày 22.3

ảnh: reuters

Trước thực tế các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran, việc các đồng minh của Mỹ như Đức và Nhật Bản không còn hoàn toàn tin cậy vào các cam kết của Washington dành cho các đồng minh về bảo hộ an ninh và hậu thuẫn quân sự cũng như nhu cầu của cả hai về ứng phó Trung Quốc buộc Nhật Bản và Đức đều phải đa dạng hóa đối tác hợp tác về quân sự, quốc phòng và an ninh. Hai nước đều phải xác định chiến lược mới và giảm dần mức độ lệ thuộc vào Mỹ. Cả hai đều phải tìm kiếm đối tác mới để phát triển nền công nghiệp quân sự và quốc phòng hiện đại riêng và gây dựng được mạng lưới cửa ngõ và bàn đạp cho hoạt động quân sự khi cần thiết ở mọi nơi trên thế giới.

Không chỉ có hợp tác nghiên cứu kỹ thuật quân sự và chuyển giao công nghệ hay hỗ trợ hậu cần, mà Đức và Nhật Bản còn tính đến chuyện hợp tác cùng nhau tiến hành những hoạt động quân sự chung ở đâu đó trên thế giới, chẳng hạn như ở vùng eo biển Hormuz sau khi có ngừng chiến.

Không chỉ có Trung Quốc quan ngại và Mỹ không hài lòng mà còn có một số thành viên EU và NATO khác ở châu Âu không thích thú việc Đức và Nhật Bản gây dựng mối quan hệ đối tác an ninh làm trọng tâm và trụ cột cho mối quan hệ song phương.

