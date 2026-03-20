Lấy khác bù khó

Tuy mới lên cầm quyền ở Nhật Bản nhưng bà Takaichi đã nhanh chóng gây dựng được mối quan hệ cá nhân khá thân thiết và tin cậy với ông Trump.

Chỉ có điều vừa mới đây thôi, Tổng thống Trump yêu cầu Nhật Bản đưa tàu chiến đến khu vực eo biển Hormuz để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền thông thương qua eo biển này nhưng không được bà Takaichi đáp ứng khiến ông Trump không thể không hậm hực. Mỹ đang xung đột vũ trang với Iran trong khi Nhật Bản có nhập khẩu dầu lửa và khí đốt của Iran.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10.2025 tại Nhật Bản Ảnh: REUTERS

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran càng dai dẳng thì Mỹ càng cần và càng muốn những đồng minh quân sự chiến lược truyền thống như Nhật Bản hậu thuẫn thiết thực về mọi phương diện và tham gia trực tiếp. Ông Trump đã công khai tuyên bố là Mỹ sẽ "ghi sổ" để rồi đây sẽ "tính sổ" với những đồng minh và đối tác vốn đã "suốt nhiều thập niên dựa vào tiền của và cam kết bảo hộ an ninh của Mỹ" mà giờ "phớt lờ Mỹ vào đúng khi Mỹ cần".

Để hóa giải cái khó mới này và để xoa dịu tâm trạng trách giận đồng minh của Tổng thống Trump, Thủ tướng Takaichi nhiều khả năng phải chủ động nhượng bộ nhiều hơn trên những lĩnh vực khác. Ông Trump chắc chắn sẽ nguôi ngoai nhiều khi bà Takaichi khởi động triển khai dự án đầu tư 500 tỉ USD vào Mỹ như đã thỏa thuận, mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn, hợp tác với Mỹ về đất hiếm và kim loại hiếm cũng như phối hợp hành động với Mỹ về an ninh Đông Á. Lấy cái khác để ứng phó cái khó vậy có lẽ sẽ công hiệu.

