11/03/2026 10:43 GMT+7

Báo cáo thường niên năm nay của Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI - Thụy Điển) về tình hình buôn bán vũ khí trên thế giới phản ánh một trong những chiều hướng diễn biến của chính trị an ninh thế giới hiện tại là chiến tranh ở nhiều nơi và gia tăng nhu cầu về đảm bảo an ninh.

Thật ra xưa nay ở thời nào thì chuyện buôn bán vũ khí vẫn rất sôi động và chuyện sản xuất vũ khí để tăng cường vũ trang và để xuất khẩu vẫn luôn rất phát triển. Nhưng từ những số liệu được SIPRI công bố cho năm 2025 lại ẩn chứa một số thông điệp mới.

Theo đó, châu Âu đã trở thành khu vực nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, tức là trở thành thị trường nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Qua đó có thể thấy vấn đề an ninh hiện được cựu lục địa không chỉ đặc biệt lưu tâm mà còn được tăng cường đầu tư tiền của rất mạnh mẽ. Nguyên nhân chỉ có thể là tác động trước mắt cũng như lâu dài của cuộc xung đột Ukraine, và khả năng Mỹ lơi lỏng cam kết bảo hộ an ninh cho các đồng minh trong NATO.

Nguyên nhân cũng còn là cho dù các đồng minh này đến nay đã xác định chủ trương và hạ quyết tâm tự chủ về đảm bảo an ninh trong tương lai nhưng còn cần thêm nhiều thời gian nữa mới có thể đạt được mục tiêu này. Cho tới khi đó, châu Âu chắc sẽ vẫn là khu vực nhập khẩu nhiều vũ khí nhất trên thế giới. Số liệu của SIPRI còn cho thấy châu Âu phụ thuộc ở mức độ rất cao vào nhập khẩu vũ khí của Mỹ và cũng cần thời gian dài nữa mới giảm được đáng kể và thoát ra khỏi sự lệ thuộc này.

Thông điệp từ những con số của SIPRI còn là buôn bán vũ khí trên thế giới giúp các nước tăng cường năng lực đảm bảo an ninh quốc gia nhưng cũng làm thế giới thêm bất an và bất ổn.

