Một mình gây khó liên minh

PHẠM LỮ
23/03/2026 09:47 GMT+7

EU không thể hài lòng khi không giải ngân được 90 tỉ euro viện trợ tài chính khẩn cấp cho Ukraine.

Kyiv cần gấp khoản viện trợ này cho hoạt động của bộ máy nhà nước hành chính và tiếp tục cuộc chiến với Nga trong năm 2026 và 2027. Việc nhanh chóng giải ngân khoản viện trợ tài chính này vì thế vô cùng quan trọng đối với cả Ukraine lẫn EU, nhất là khi Mỹ đang ngày càng sa đà vào cuộc chiến tranh với Iran nên có thể hạn chế viện trợ cho Kyiv.

Cuộc gặp cấp cao không giải quyết được vấn đề trên chỉ là một chuyện không được như ý đối với EU. Điều khiến cho EU còn thất vọng hơn nhiều là chỉ vì sự phủ quyết của Hungary mà chuyện lớn trên bị đổ bể. 

Tại cuộc gặp cấp cao này, lãnh đạo EU và rất nhiều thành viên đã tốn nhiều công sức và thời gian thuyết phục Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhưng bị cự tuyệt. Ông Orban đưa ra điều kiện Ukraine phải sửa chữa tuyến đường ống dẫn dầu lửa từ Nga quá cảnh Ukraine sang Trung và Tây Âu. Không cung ứng dầu lửa cho Hungary thì sẽ không duyệt tiền cho Ukraine - biện luận của ông Orban rất đơn giản nhưng phản ánh đúng thực chất lợi ích và khó khăn hiện tại của Hungary là vẫn lệ thuộc gần như hoàn toàn vào cung ứng dầu lửa của Nga.

Vì lợi ích này và vì lý do vận động tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, ông Orban mới tạo nên tình thế một mình Hungary đối nghịch cả EU. Không có năng lượng từ Nga thì kinh tế Hungary không thể trụ vững, do thiếu nguồn thay thế. Và nếu không thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, ông Orban không thể kéo dài thêm thời gian cầm quyền đến nay đã được 16 năm ở Hungary. Vì thế, việc một mình gây khó EU là cuộc chơi "được ăn cả, ngã về không" đối với cả Hungary lẫn ông Orban.

Hungary 'lật kèo' với EU, phủ quyết gói vay 90 tỉ euro cho Ukraine

Tin liên quan

EU ra điều kiện thực thi ưu đãi thuế quan với Mỹ

Các nhà lập pháp Liên minh Châu Âu (EU) ngày 19.3 đã thực hiện bước đi quan trọng hướng tới việc triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Hungary 'lật kèo', EU giận dữ

Ukraine tăng cường hợp tác với EU để đối phó Nga

