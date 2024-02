Cựu Tổng thống Trump vô phương hoãn lại phiên tòa hình sự đầu tiên

Cựu Tổng thống Trump trao đổi với luật sư tại tòa hình sự Manhattan (bang New York) hôm 15.2 AFP

Tại tòa hình sự Manhattan ở thành phố New York (bang New York), thẩm phán Juan Merchan ấn định ngày 25.3 sẽ là thời điểm ông Trump phải ra tòa về các cáo buộc chi tiền bịt miệng một số phụ nữ để họ giữ im lặng về quan hệ tình dục với mình trong năm bầu cử 2016, theo tờ The Hill hôm 16.2.



Trong phiên điều trần trước tòa, các luật sư của ông Trump chỉ trích thời điểm tổ chức phiên xử, gọi đây là hành động can thiệp bầu cử và trì hoãn năng lực tranh cử của ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Cựu Tổng thống Trump không lên tiếng trong suốt phiên điều trần, nhưng có trao đổi với các luật sư biện hộ.

Tuy nhiên, khi rời phòng xử, ông Trump nói với báo giới rằng "thay vì có mặt ở bang Nam Carolina và những tiểu bang khác để vận động tranh cử, tôi bị mắc kẹt ở đây. Đó là sự can thiệp bầu cử".

Hàng hóa Trung Quốc có thể bị đánh thuế trên 60% nếu ông Trump tái đắc cử

Ông Trump đối mặt 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để hoàn tiền cho ông Michael Cohen, luật sư cũ từng được cho đại diện ông Trump chi tiền bịt miệng. Cựu tổng thống bác bỏ quan hệ với những người phụ nữ này và khẳng định mình vô tội.

Với phán quyết của thẩm phán Merchan, ông Trump sẽ đối mặt phiên tòa hình sự đầu tiên trong chưa đầy 6 tuần nữa.

Điều đáng chú ý là cáo buộc chi tiền bịt miệng, nếu thành án, không thuộc diện có thể được tổng thống ân xá, khác với những vụ án hình sự khác của ông Trump.

Đây là thất bại pháp lý đối với ông Trump, hủy hoại nỗ lực của đoàn luật sư biện hộ nhằm trì hoãn toàn bộ 4 cáo buộc hình sự liên quan cựu lãnh đạo Mỹ trong năm bầu cử.