Cứu trẻ sơ sinh bị ngạt bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy

Ngày 30.10, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống một trẻ sơ sinh bị tổn thương não do ngạt bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.

Theo đó, chị N.T.M.T (ở tỉnh Đồng Tháp) sinh thường ở tuần thai thứ 39, tại Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Long. Ngay sau khi chào đời, bé sơ sinh tím tái toàn thân, nhịp tim chậm, phải hồi sức tim phổi tích cực, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp và chuyển đến Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi trong quá trình điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long ẢNH: CTV

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Chí Công, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, cho biết khi tiếp nhận, bé xuất hiện tình trạng tăng trương lực cơ và các cơn co giật. Đặc biệt, kết quả khí máu cuống rốn ghi nhận tình trạng toan chuyển hóa rất nặng với pH 6,97, chỉ số thiếu hụt kiềm (BD) 18.

Qua đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định trẻ mắc bệnh não thiếu ô xy - thiếu máu cục bộ (HIE) mức độ trung bình do ngạt chu sinh. Đây là tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ gây tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nghiêm trọng.

Nhận định tính chất cấp bách của ca bệnh, ê kíp Khoa Nhi khẩn trương hội chẩn và quyết định triển khai kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy ở trẻ sơ sinh (Therapeutic Hypothermia) trong thời gian vàng 6 giờ đầu sau sinh. Bệnh nhi được kiểm soát thân nhiệt ở mức mục tiêu 33,5°C liên tục trong 72 giờ, sau đó làm ấm trở lại trong 6 giờ theo phác đồ chuyên môn.

Đây là phương pháp điều trị chuyên sâu nhằm làm chậm quá trình chuyển hóa tế bào não, hạn chế tổn thương não thứ phát do thiếu ô xy, thiếu máu. Trong suốt quá trình điều trị, trẻ được duy trì thở máy, sử dụng thuốc kiểm soát co giật và theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn.

Sau 2 ngày, trẻ được rút nội khí quản

Sau quá trình hồi sức và điều trị tích cực, bệnh nhi có những chuyển biến rất đáng mừng. Sau 2 ngày, trẻ được rút nội khí quản, chuyển sang thở máy không xâm nhập trong 4 ngày, tiếp tục thở ô xy qua canula trong 3 ngày và hiện đã cai hoàn toàn ô xy. Trẻ không còn co giật, trương lực cơ trở về bình thường, 2 đồng tử đều, phản xạ ánh sáng, bú sữa mẹ hoàn toàn. Bệnh nhi được xuất viện trong ngày 30.10.

Bác sĩ Công cho biết việc triển khai thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy không chỉ mang lại cơ hội hồi phục cho bệnh nhi trong tình huống nguy kịch mà còn đánh dấu bước tiến trong năng lực hồi sức sơ sinh và điều trị chuyên sâu của bệnh viện, giúp trẻ sơ sinh mắc bệnh lý nặng được tiếp cận kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương.