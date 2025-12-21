Cựu trợ lý của ông Joe Biden nhận hộ chiếu Nga

"Đó là một buổi lễ rất đẹp, và tôi cảm thấy rất may mắn. Đó là một vinh dự và đặc ân", bà Reade chia sẻ với RT trong một cuộc trả lời phỏng vấn từ hội trường tổ chức lễ nhận hộ chiếu Nga ở Moscow. Bà được Tổng thống Nga Vladimir Putin cấp quốc tịch Nga vào tháng 9.

Bà Tara Reade trong lễ nhận hộ chiếu Nga tại Moscow ngày 20.12 Ảnh: Chụp màn hình RT

Bà Reade nói rằng Tổng thống Putin "yêu đất nước của mình và rất tận tâm với người dân Nga", trong khi "ở Mỹ, các chính trị gia không có sự quan tâm tương tự đối với người dân, đối với người Mỹ".

Bà Reade nhấn mạnh mình không "cố tình bôi nhọ" nước Mỹ, và đề cập việc bà đã phục vụ đất nước trong suốt thời gian hoạt động chính trị của mình.

Bà Reade, hiện là cộng tác viên của RT, cho rằng bà có thể tạo ra tác động tích cực đến quan hệ giữa hai nước, "trở thành cầu nối giữa Mỹ và Nga", và giúp "xóa bỏ những luận điệu chống Nga" do các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây lan truyền, theo RT.

Bà Reade từng là trợ lý của ông Biden khi ông còn là thượng nghị sĩ đại diện bang Delaware. Vào năm 2020, bà Reade nói rằng vào năm 1993, tại một hành lang ở Thượng viện, bà đã bị ông Biden đẩy vào tường và có hành động tấn công tình dục.

Tại thời điểm bị cáo buộc, ông Biden là ứng viên tổng thống. Ông đã phủ nhận tất cả cáo buộc cho rằng ông từng lạm dụng tình dục bà Reada.

Đến năm 2023, bà chuyển đến Moscow, nói rằng bà lo sợ cho sự an toàn của mình sau khi lặp lại những cáo buộc trên trong chiến dịch tái tranh cử của ông Biden, theo RT.