Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình: 'Đồng Tháp sẽ phá dớp ở giải U.19 quốc gia 2022'

Cựu tuyển thủ HLV Phan Thanh Bình trợ lý của đội U.21 Đồng Tháp cho biết quyết tâm của toàn đội lần này là phải phá dớp thất bại năm rồi để chiến đấu đến trận cuối cùng. Phan Thanh Bình cùng với HLV trưởng Bùi Văn Đông là 1 cặp bài trùng sát cánh hơn 2 năm qua và đã gặt hái được nhiều chiến tích. Đáng nhớ nhất chính là lần giành hạng ba giải U.21 quốc gia ở Nha Trang. Lần đó Đồng Tháp tưởng đã bị loại sau khi bị Công an Nhân dân gỡ hòa ở những phút cuối trong trận quyết định sinh tử cuối cùng vòng bảng. Nhưng may mắn 2 bàn thắng phút bù giờ phút 90+3 và 90+5 vừa đủ đã cứu đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long để sau đó bộ đôi này cùng lứa trẻ Đồng Tháp mà nổi bật có Trần Công Minh, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Hoàng Duy, Phạm Ngô Tấn Tài, Cao Tấn Hoài.. giành hạng ba chung cuộc.

Nhưng năm 2021 lại không may mắn cho bộ đôi trên. Ở giải U.19 dù vượt qua vòng loại tranh ở Bình Phước, nhưng vào VCK tranh ở Bình Dương, Phan Thanh Bình cùng với thuyền trưởng Bùi Văn Đông không thể sốc Đồng Tháp lên sau khi để thua trên chấm 11m trong trận đấu thủy chiến rượt đuổi tỉ số rất hào hứng gặp An Giang ở tứ kết. Vận rủi đó đeo bám đội U.21 Đồng Tháp khi ra phía Bắc đá tại PVF dù khởi đầu tốt nhưng cuối cùng cũng mất vé về tay Nam Định và Đà Nẵng, rớt từ vòng loại bảng, không được vào VCK.

Bài học quá lớn của mùa trước khiến Phan Thanh Bình trong lần trao đổi mới nhất cho biết quyết tâm của Đồng Tháp năm nay là phải làm lại, phải cố gắng có một thành tích tương xứng để tạo sức bật cho đội hạng nhì phấn đấu trở lại giải hạng nhất trong năm nay. Đồng Tháp đã có dàn cầu thủ tài năng đã đào tạo tốt từ nhiều năm qua như Trần Long Hải, Đặng Văn Dương, Võ Công Minh, Trần Phi Hùng, Phùng Khắc Lê, Nguyễn Văn Nhân Ái, Lê Thanh Dinh, Huỳnh Khánh Dư..nên lần này phải phá dớp xui xẻo năm rồi để vươn lên tìm giá trị đúng nhất của mình. HLV Bùi Văn Đông cũng khẳng định “Được chơi gần nhà tại vòng loại, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có suất dự VCK. Và lần này Đồng Tháp hy vọng sẽ làm điều gì đó có thành tích tốt hơn, chứ không thể lập lại kém như năm rồi..”.

Thách thức cho Đồng Tháp ở bảng F là số trận thi đấu vòng loại sẽ nhiều hơn các bảng khác do bảng đấu tại Bình Phước có 6 đội (thi đấu vòng tròn 2 lượt, số trận mỗi đội sẽ là 10 trận). Hơn nữa cả 6 đội Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và Sài Gòn FC được đánh giá là rất cân tài, ngang sức nên việc giành 2 suất để đi tiếp là điều không hề dễ dàng. Tuy được đánh giá cao hơn một chút so với các đối thủ, nhưng cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình khẳng định: " Đội nào cũng hừng hực quyết tâm nên mỗi trận đấu với Đồng Tháp như một trận chung kết”.

Đối thủ được xem là nặng ký nhất của Đồng Tháp tại bảng F chính là Sài Gòn FC. Đây cũng là đội lọt vào tứ kết giải năm rồi với dàn cầu thủ cũng rất đồng đều và ổn định không thua kém Đồng Tháp. Lần này Sài Gòn FC do cựu danh thủ Nguyễn Hồng Phẩm làm trưởng đoàn, HLV trưởng Nguyễn Hoàng Huân Chương cùng với lứa tài năng có đến 15 cầu thủ sinh năm 2003 rất ăn ý với nhau như Bùi Văn Bình, Lê Cảnh Gia Huy, Ngụy Minh Nghĩa, Nguyễn Huỳnh Thịnh, Phan Quốc Vinh, Trần Minh Thảo..Mục tiêu của Sài Gòn FC nói như trưởng đoàn Hồng Phẩm là phải chứng tỏ hùng hồn bộ mặt của bóng đá TP.HCM và phải quyết lọt vào VCK.

An Giang, đội giành hạng ba năm rồi tuy mất chân sút số 1 Bùi Vỹ Hào về tay Bình Dương, nhưng đội hình vẫn còn những trụ cột chơi hay như Lê Tuấn Kiệt, Vũ Thế Duy, Trang Hợp Nhân, đội trưởng Thái Văn Thảo, Dương Tuấn Kiệt, Trần Vĩnh Lâm..nên vẫn là kẻ ngáng đường khó chịu cho bất cứ đối thủ nào. HLV Ngô Tuấn Vinh cho biết đội lớn tuy không còn tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp nhưng ở cấp độ trẻ vẫn đang làm tốt nên sẵn sàng tạo bệ phóng để lứa tài năng này thể hiện khả năng và hình ảnh bóng đá An Giang.





Không thể xem nhẹ Đồng Nai vì đội bóng này tuy những năm qua không có thành tích, nhưng đừng quên hơn 13 năm trước, Đồng Nai từng vô địch U.19 tại Nghệ An. HLV Hoàng Hải Dương đang từng bước xây dựng lại đội với những cái tên như Phạm Hồng Thái, La Chí Tùng, Điều Kiên, Trần Thế Minh..Xui cho Đồng Nai là lực lượng U.21 đầy khí thế của họ năm rồi giờ chót không thể thi đấu vòng loại U.21 do nhiều trường hợp dính covid, nên Đồng Nai xem đó là bài học để quản quân tốt hơn, nhắm đến việc gây bất ngờ ở bảng F.

Chủ nhà Bình Phước sẽ là 1 ẩn số vì năm trước dù không lọt vào VCK nhưng họ đã gây sốc với nhiều trận làm các đối thủ choáng váng. Lần này dù có đến 20 cầu thủ mới 16 tuổi nhưng trong tay HLV Hoàng Thọ vẫn còn 5-6 trụ cột làm nòng cốt như Vũ Đức Duy, Điểu Quy, Thiện Trí, Đăng Dương hay thủ môn Hoàng Đạt..nên cũng đầy hứa hẹn gây sốc. Cuối cùng là Cần Thơ có đội hình cũng dày với 14 cầu thủ sinh năm 2003 như Sài Gòn FC. HLV Huỳnh Chí Thiện tự tin những cái tên như Nguyễn Đăng Chí Năng, Trương Quốc Thái, Trần Văn Triệu, Lê Tài Nguyên, Bùi Hải Đằng, Lê Hoàng Tỷ hoàn toàn có thể tranh chấp vé lọt vào VCK.

Tóm lại bảng F được chờ đợi sẽ có nhiều bất ngờ thú vị mà lượt trận đầu tiên chiều nay sẽ đầy sóng gió khi chủ nhà Bình Phước tiếp ứng viên nặng ký Sài Gòn, đội bóng giàu tham vọng Đồng Tháp chiến đấu với Cần Thơ, còn Đồng Nai sẽ chứng tỏ mình trước một An Giang đang khát khao làm lại và đang là đương kim hạng ba U.19 sẽ đầy thú vị.

Lịch thi đấu bảng F