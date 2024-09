Cứu vớt người đàn ông trôi dạt 2 km trên sông Mã

Chiều 24.9, thông tin từ Công an xã Định Tân (H.Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với dân quân tự vệ địa phương cứu vớt thành công ông N.V.C (52 tuổi, ngụ xã Định Hải, H.Yên Định) mắc kẹt trên sông Mã do bị nước lũ cuốn trôi.



Ông C. bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 13 giờ 35 cùng ngày, khi lực lượng Công an xã Định Tân và dân quân tự vệ địa phương kiểm tra công tác phòng, chống lũ lụt, đã phát hiện ông C. đang mắc kẹt trên một ngọn cây giữa dòng nước lũ trên sông Mã.

Thời điểm phát hiện, ông C. cởi trần, đang bám vào ngọn cây giữa dòng nước sông Mã chảy xiết, cách bờ gần 10 m. Lực lượng công an và dân quân tự vệ đã dùng thuyền cứu vớt thành công ông C. lên bờ.

Ông C. cho biết, khi ra khu vực sông Mã đã bị ngã xuống sông và trôi dạt khoảng 2 km, từ địa phận xã Định Hải đến địa phận xã Định Tân và bám được vào ngọn cây.

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài kèm theo nước thượng nguồn đổ về, nước sông Mã dâng cao và chảy xiết. Có thời điểm, ở một số nơi, nước sông Mã đã lên mức báo động 3, gây ngập hàng trăm nhà dân khu vực ngoài đê.