Đã bắt được 2 nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Sáng 8.6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, được sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương có liên quan và người dân, lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng vào lúc 6 giờ 30 cùng ngày khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng).

Hai nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt, gồm: Lương Văn Đạt (33 tuổi, trú xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi, trú xã Tự Cường, cùng H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng).

Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh tại cơ quan công an CACC

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 7.6, anh Nguyễn Đăng Ninh (46 tuổi, trú xã Đồng Cẩm, H.Kim Thành, Hải Dương) đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình tại địa chỉ trên thì có 2 người đàn ông đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, điều khiển xe máy Yamaha Exciter xông vào cửa hàng.

Một người chĩa súng về phía anh Ninh để đe dọa khống chế, người còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Anh Ninh đã hô hoán, chạy ra túm áo người đang lấy vàng.

Người cầm súng đã bắn về phía anh Ninh, làm anh trúng 2 viên đạn, 1 viên vào dưới ngực trái, 1 viên vào đùi trái. Sau đó, 2 nghi can cướp tiệm vàng bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, TP.Hải Phòng. Hiện sức khoẻ anh Ninh đã ổn định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, và thượng tá Bùi Đức Tài, Phó cục trưởng Cục C02 - Bộ Công an, trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, truy bắt các nghi phạm cướp tiệm vàng.

Ngoài việc nhanh chóng bắt giữ Đạt và Doanh, cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 súng côn quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật khác có liên quan đến vụ cướp tài sản.

Công an tỉnh Hải Dương, Công an H.Kim Thành đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng nói trên.