Đã bị khởi tố, vẫn cùng chồng tiếp tục đưa người trốn đi nước ngoài

Chiều 20.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đôi vợ chồng tổ chức cho 20 trường hợp trốn đi nước ngoài để lao động, núp bóng dưới hình thức visa du lịch.



HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Tường Vi (43 tuổi, ngụ P.Thủy Lương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) 10 năm tù, Trương Hữu Hiếu (53 tuổi, chồng Vi) 8 năm tù, cùng tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo trạng, năm 2015, Vi thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Thị Tường Vi (đường Đoàn Trực, TT.Thuận An, H.Phú Vang, Thừa Thiên – Huế), ngành nghề du lịch, giới thiệu việc làm, dịch vụ visa, du học, lao động nước ngoài…

Năm 2022, vợ chồng Vi, Hiếu thỏa thuận với người phụ nữ tên Hạnh (ngụ Canada) để đưa người đi lao động dưới hình thức visa du lịch.

Hạnh chịu trách nhiệm phần thủ tục tại Canada và bố trí công việc.

Vi lo tìm người có nhu cầu, chuẩn bị hồ sơ tại Việt Nam để người lao động lao động tự do đáp ứng các yêu cầu về trình độ văn hóa, chứng chỉ, giấy phép, ngành nghề làm việc…

Hiếu giúp vợ đào tạo một số lao động về kỹ thuật điện với kiến thức Hiếu có từ việc làm nhân viên điện lực.

Hai bên thỏa thuận Hạnh thu 8.100 đô la Canada (CAD) cho mỗi người Vi đưa qua Canada lao động (tương đương 150 triệu đồng/người). Vi thu của người lao động 18.000 – 27.000 USD/người (420 – 640 triệu đồng/người) tùy theo công việc (xây dựng, trang trại, massage…) hay trình độ đào tạo.

Tổng cộng, Vi đã nhận hơn 6,83 tỉ đồng để làm hồ sơ, visa du lịch cho 20 trường hợp đi lao động tại Canada, trong đó mua vé máy bay hết gần 623 triệu đồng, trả tiền dịch thuật 20 triệu đồng, chuyển cho Hạnh tại Canada 501 triệu đồng và trả lại cho một số trường hợp không đi được.

Cáo trạng xác định qua tổ chức cho 13 người trốn đi Canada lao động, Vi trục lợi gần 3,6 tỉ đồng.

Trong số này, 10 người đã làm được visa du lịch và xuất cảnh thành công, 7 trường hợp không làm được visa. 3 người đã có visa du lịch nhưng không đi được do công an phát hiện. Trong đó, có 2 trường hợp bị công an tại sân bay Đà Nẵng ngăn chặn vào ngày 14 và 15.2.2023.

Phạm tội đến cùng

Đáng nói, mặc dù vậy, vợ chồng Vi vẫn cố tìm cơ hội khác để đưa thêm người trốn đi nước ngoài, đó là trường hợp Nguyễn Văn Cu (42 tuổi, ngụ xã Phú Diên, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Cu nộp cho Vi 356 triệu đồng để làm visa du lịch qua Canada lao động. Ngày 15.2.2023, biết 2 người đồng hương bị phát hiện tại sân bay Đà Nẵng, Cu bỏ chuyến bay và được vợ chồng Vi chở về chờ cơ hội.

Ngày 24.2.2023, Vi bị khởi tố hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Do đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi nên Vi không bị tạm giam mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lợi dụng điều này, 1 tháng sau, Vi tiếp tục cùng chồng mua vé cho Cu đi Canada từ TP.HCM, nhưng vẫn bị công an ngăn chặn. Tuy nhiên, 3 trường hợp khác vẫn xuất cảnh thành công sang Canada vào tháng 3.2023.

Do đó, hai vợ chồng có các tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Trong vụ án, Hạnh hiện không rõ lai lịch, hiện ngụ tại Canada, nên cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục làm rõ.

Đối với Phạm Đại Thắng (51 tuổi, công tác tại Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng), là người quen của nhân viên trong công ty Vi, Vi nhờ ông này hỗ trợ làm thủ tục xuất cảnh đi Canada cho 4 trường hợp.

Thắng hướng dẫn và chỉ cho 2 trường hợp đến các quầy thủ tục, qua cổng an ninh, đến cổng ưu tiên để kiểm tra giấy tờ và vào sảnh chờ lên máy bay.

Ngày 15.2.2023, Vi nhờ Thắng hỗ trợ 2 trường hợp nhưng Thắng từ chối vì phát hiện 1 trong 2 trường hợp đã hỗ trợ trước đó, bị Canada trục xuất.

Thắng không biết các trường hợp này đi Canada lao động và không hưởng lợi từ việc hỗ trợ, nên cơ quan điều tra không xử lý.