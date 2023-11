Đã cầm ly, để Be cầm lái

Công ty Cổ phần Be Group là công ty công nghệ Việt Nam sở hữu và phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ "be". Với tham vọng trở thành nền tảng tiêu dùng số 1 phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày của 20 triệu người tiêu dùng Việt, Be hiện đang cung cấp đa dạng dịch vụ, bao gồm vận tải, giao hàng, giao đồ ăn, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông... và sẽ không ngừng phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới.



Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, nền tảng Be đã đạt mốc hơn 44 triệu lượt tải ứng dụng, và hiện đang xử lý hơn 20 triệu giao dịch hàng tháng. Trong đó, tỷ lệ khách hàng sử dụng nhiều hơn 2 dịch vụ trên nền tảng chiếm hơn 50%. Đến nay, Be đã mở rộng hoạt động đến 40 tỉnh thành và là công ty công nghệ Việt Nam phát triển bậc nhất trong mảng dịch vụ vận tải. Vào năm 2022, công ty nắm giữ 35% thị phần chỉ riêng trong lĩnh vực gọi xe.