Đa cấp biến tướng 'giăng bẫy' công nhân

Công an TP.HCM từng truy tìm V.C.Đ liên quan đến lừa đảo trong kinh doanh đa cấp

Tháng 4.2014, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sỹ Đại (Giám đốc Công ty CP Vaphuco ở Q.3, TP.HCM) về tội "sử dụng mạng internet, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Công ty CP Vaphuco hoạt động theo phương thức kinh doanh đa cấp bất chính nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư tham gia chương trình do công ty đặt ra. Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm giám đốc hoặc quản lý một trong những chi nhánh của Công ty CP Vaphuco, để làm rõ. Đáng chú ý, trong 7 người bị Công an TP.HCM truy tìm thì có V.C.Đ.