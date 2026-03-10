Đã chạy DAT đủ km, có bằng lái ô tô… nhưng sao vẫn ngại cầm vô lăng?

Có bằng lái ô tô nhưng… run

Không ít người trẻ cho biết dù đã có bằng lái ô tô nhưng vẫn không dám lái xe một mình, thậm chí nhiều tháng sau khi thi đậu sát hạch vẫn chưa tự tin cầm vô lăng để lái xe ra đường.

Người trẻ học lái ô tô ẢNH: THANH NAM

Huỳnh Văn Tiên (28 tuổi), làm việc ở khu công nghiệp Cát Lái 2 (P.Cát Lái, TP.HCM; trước là P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã hoàn thành khóa học lái xe ô tô cách đây 4 tháng. Tiên cho biết trong quá trình đào tạo đã chạy đủ số giờ và quãng đường thực hành theo quy định với thiết bị DAT.

"Thời gian học tôi chạy khá nhiều, cả sân tập lẫn đường trường. Mỗi buổi đều được ghi lại quãng đường nên phải chạy đủ mới được thi sát hạch", Tiên kể.

Tuy vậy, sau khi nhận bằng, Tiên vẫn chưa lái xe đi làm. "Lúc học có thầy ngồi bên cạnh nên tâm lý khá yên tâm. Nhưng nếu tự lái một mình giữa đường đông xe máy thì vẫn hơi run", Tiên nói và cho rằng: "Việc cầm vô lăng ngoài giao thông thực tế mang lại cảm giác áp lực hơn nhiều so với lúc học. Trong sân tập mọi thứ khá trật tự, còn ngoài đường thì xe cộ di chuyển liên tục. Chỉ cần lúng túng vài giây là dễ bị cuống".

Trong sân tập lái ô tô ẢNH: THANH NAM

Câu chuyện này đang khá phổ biến, nhiều người trẻ thừa nhận cũng rơi vào trường hợp tương tự, đó là không dám lái xe dù đã có bằng lái.

Chị Lê Thảo My (31 tuổi, làm việc tại 142/18 Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM (trước là P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) cũng kể trong khóa học, chị đã hoàn thành đầy đủ số km thực hành theo quy định. Tuy nhiên, khi chuyển sang lái xe của gia đình, chị vẫn cảm thấy chưa thật sự quen.

"Xe tập thì mình lái nhiều nên quen kích thước, góc nhìn. Nhưng xe gia đình thì khác, từ vị trí ghế đến cảm giác chân ga, chân phanh", chị My nói. Điều khiến chị lo lắng nhất là những tình huống đông xe. "Ví dụ lúc rẽ ở ngã tư hoặc khi phải ghép xe trong bãi đông, tôi vẫn còn khá căng thẳng", chị My chia sẻ.

Theo chị My, người mới lái thường mất thêm một khoảng thời gian để thích nghi với chiếc xe và môi trường giao thông thực tế.

Giáo viên hướng dẫn học viên ẢNH: THANH NAM





Xử lý tình huống giữa dòng xe đông đúc mới là "bài thi" thật sự

Nhiều người trẻ cho rằng thử thách lớn nhất khi mới lái xe không nằm ở kỹ năng cơ bản, mà ở việc xử lý tình huống giữa dòng xe đông đúc.

Đặng Thị Thùy Linh (26 tuổi, ngụ ở 109 Trần Khắc Chân, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nhận xét rằng giao thông tại các tuyến đường là môi trường đòi hỏi người lái phải quan sát và phản ứng rất nhanh.

"Xe máy có thể chạy sát hai bên, người đi bộ băng ngang bất ngờ, rồi xe phía trước phanh đột ngột. Người mới lái dễ bị rối nếu chưa quen", Linh nói.

Trong những tuần đầu sau khi có bằng lái, Linh cho biết chỉ dám lái xe vào buổi sáng sớm khi đường còn vắng. "Tôi tập từ từ, quen dần với cảm giác điều khiển xe giữa dòng xe máy rồi mới dám đi giờ cao điểm", Linh cho hay.

Một thực tế khác là nhiều người trẻ học bằng lái từ sớm, nhưng chưa có kế hoạch mua ô tô ngay. Điều này khiến họ ít cơ hội luyện tập sau khi thi đậu.

Chị Đỗ Thị Quỳnh Hoa (35 tuổi, ngụ ở 397/5 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM; trước là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết chị quyết định học bằng lái vì nghĩ rằng đây là kỹ năng cần thiết trong tương lai. "Tôi vẫn đi xe máy hằng ngày. Thỉnh thoảng mới mượn xe của người thân để lái thử. Vì không tập thường xuyên thì cảm giác tự tin cũng giảm đi. Nhiều bạn bè tôi cũng vậy. Có bằng lái lâu rồi nhưng thi thoảng mới lái một lần nên vẫn còn ngại", chị Hoa chia sẻ.

Học viên học lái ô tô hiện nay có nhiều thời gian thực hành hơn trước đây ẢNH: THANH NAM

Bên cạnh nỗi lo về kỹ năng lái xe, nhiều người trẻ còn e dè vì áp lực tài chính nếu xảy ra va chạm. Chính tâm lý sợ gây ra sự cố khiến nhiều người mới lái chọn cách trì hoãn việc cầm vô lăng, dù đã có bằng.

Chị Hoa cho biết đây là một trong những lý do khiến chị luôn thận trọng khi mới cầm vô lăng. "Xe máy va quẹt thì nhiều khi chỉ trầy nhẹ, chi phí không đáng kể. Nhưng ô tô mà va chạm thì sửa chữa rất tốn kém", chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, việc điều khiển một chiếc xe trị giá hàng trăm triệu đồng khiến người mới lái dễ căng thẳng. "Chỉ cần lỡ quẹt vào xe khác hay cột bê tông trong bãi đỗ là đã thấy áp lực rồi. Nỗi lo ấy khiến tôi e dè, chưa dám lái xe thường xuyên. Và không chỉ lo cho xe của mình, tôi còn sợ nếu xử lý không khéo có thể ảnh hưởng đến người khác", chị Hoa nói.

Khi tập lái, có giáo viên hướng dẫn nên người trẻ tự tin hơn ẢNH: THANH NAM

Để tự tin cầm vô lăng...

Theo ông Tạ Công Lâm Quốc Bảo, giáo viên dạy lái xe ở Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM, chương trình đào tạo lái xe hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây, trong đó đáng chú ý là việc áp dụng thiết bị DAT để giám sát quá trình thực hành.

"Thiết bị này ghi nhận thời gian và quãng đường học viên lái xe trên đường trường, đảm bảo học viên phải hoàn thành đủ số km quy định mới đủ điều kiện dự thi. Nhờ vậy, học viên ngày nay có nhiều thời gian thực hành hơn trước", ông Bảo cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Bảo, việc lái xe thành thạo vẫn cần thêm thời gian sau khi có bằng. "Bằng lái ô tô chỉ chứng minh người học đã đạt yêu cầu cơ bản. Kinh nghiệm xử lý tình huống ngoài thực tế cần được tích lũy dần. Để tự tin cầm vô lăng cần thêm thời gian", ông Bảo nói.

Sự tự tin cần được xây dựng sau từng lần lái xe ẢNH: THANH NAM

Ông Bảo khuyên người mới lái nên tiếp tục luyện tập sau khi có bằng để củng cố kỹ năng. "Một số kinh nghiệm nên áp dụng như tập lái ở những tuyến đường ít xe trước, lái vào khung giờ vắng để làm quen, cần có người có kinh nghiệm ngồi bên cạnh trong giai đoạn đầu, phải giữ tốc độ ổn định và quan sát kỹ, quan trọng nhất là không nên quá căng thẳng. Người mới lái cần thời gian để hình thành phản xạ. Càng lái nhiều thì càng tự tin hơn", ông Bảo chia sẻ.

Anh Lê Minh Tuấn (33 tuổi,làm việc tại 90 Song Hành (P.An Khánh, TP.HCM; trước là An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho rằng có bằng lái chỉ là bước khởi đầu trong hành trình làm quen với chiếc vô lăng. "Sau khi hoàn thành khóa học và chạy đủ quãng đường thực hành theo quy định, vẫn cần thêm trải nghiệm thực tế để biến kiến thức thành kỹ năng. Tôi nghĩ cảm giác ngại lái chỉ là giai đoạn đầu. Khi quen dần với giao thông và chiếc xe, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Sự tự tin cần được xây dựng sau nhiều lần lái xe", anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm.