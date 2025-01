Thi bằng lái ô tô, cần phải cập nhật ngay luật này…

Lưu ý những câu hỏi này khi thi bằng lái ô tô

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng ôn thi bằng lái ô tô (gồm 600 câu hỏi) trên Google Play Store (dành cho hệ điều hành Android) và App Store (sử dụng hệ điều hành iOS). Theo lời kể của Đặng Đình Chiến (27 tuổi), làm việc ở C22 đường Tô Ký, Q.12 (TP.HCM), thì anh thường xuyên ôn trên các ứng dụng này.

Thế nhưng Chiến cho biết hiện nay có một số câu hỏi không còn đúng. Chẳng hạn, trong cả tài liệu do các trung tâm dạy lái xe ô tô cung cấp (cũng gồm 600 câu hỏi) và các ứng dụng ôn thi bằng lái ô tô, có câu hỏi: "Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? Với các phương án gồm: Xe mô tô có dung tích xi – lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3; Xe mô tô ba bánh dành cho người khuyết tật; Cả 2 ý trên".

"Tuy nhiên, bằng lái xe đã thay đổi và được quy định tại Điều 57 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, thì hạng A1 cấp cho người lái xe máy có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW. Như vậy câu hỏi ấy không có phương án phù hợp", anh Chiến nói và đề xuất: "Cần phải cập nhật lại tài liệu ôn thi bằng lái ô tô. Và những người muốn thi phải xem kỹ luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Một số câu hỏi lý thuyết trong các tài liệu ôn thi bằng lái ô tô đã không còn phù hợp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người viết cũng thử tra cứu về 600 câu ôn thi bằng lái ô tô, tài liệu khá quen thuộc với nhiều người, thì có không ít câu hỏi, đặc biệt là liên quan đến các hạng giấy phép lái xe đã không còn chính xác.

Có thể kể như câu hỏi: "Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?". 3 phương án được đưa ra gồm: Xe mô tô ba bánh; Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1; Các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000 kg.

Tuy nhiên từ 1.1.2025 vừa qua, giấy phép lái xe đã có 15 hạng ( A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E, D2E), thay vì 13 hạng như quy định hiện hành (gồm A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC). Như vậy đã không còn hạng A2. Và bằng A2 cũ được đổi sang bằng A mới, được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích trên 125 cm3 hoặc công suất động cơ trên 11 kW, và các loại xe quy định cho hạng A1. Khi muốn đổi bằng A2 cũ sang bằng A mới thì không cần phải thi lại mà chỉ cần làm thủ tục cấp đổi.

Một câu hỏi khác: "Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A3 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây: Xe mô tô ba bánh; Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên; Các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000 kg".

Thế nhưng theo quy định mới, giấy phép lái xe hạng A3 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B1 (cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho hạng A1). Điều này đồng nghĩa câu hỏi trong tài liệu ôn tập đã sai.

Học viên tham gia học lý thuyết để thi bằng lái ô tô ẢNH: THANH NAM

Cần đưa luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào đề thi

Theo ông Lê Minh Ấn, giáo viên tại Trung tâm đào tạo lái xe miền Nam, ông cũng đã nhìn thấy một số câu hỏi lý thuyết không còn phù hợp theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ví dụ như câu hỏi: "Người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển loại xe nào trong các phương án: Xe ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải; máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg; Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải; máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; Xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; xe ô tô tải; máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg".

"Nhưng kể từ 1.1.2025, với giấy phép lái xe ô tô, hạng B1 và B2 đã được gộp chung thành hạng B, cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Vì thế, tôi cho rằng mọi người cần phải cập nhật luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, để khi thi không phải rơi vào cảnh "sao câu hỏi này lạ vậy?" rồi sai những câu không đáng sai dẫn đến việc thi rớt...", ông Ấn nói.

Một giáo viên dạy lái xe ô tô ở Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM (Q.12), cho rằng cần đưa những nội dung của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào đề thi lý thuyết bằng lái ô tô trong thời gian tới. Trong đó nên đưa những khái niệm như: trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; phương tiện tham gia giao thông đường bộ; thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ… Bên cạnh đó là những câu hỏi về quy tắc giao thông đường bộ, hay văn hóa đạo đức nghề nghiệp người lái xe, giải các thế sa hình, tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng… cũng nên đề cập những nội dung mới của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Có như vậy, thì người thi bằng lái ô tô nói riêng và người dân nói chung sẽ hiểu luật hơn, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật tốt hơn", giáo viên này nói.

Một số người trẻ cũng đồng tình khi cho rằng trong đề thi lý thuyết bằng lái ô tô nên đưa những vấn đề được nêu trong luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1.1 vừa qua.

Chị Huỳnh Thị Phương Quyên (32 tuổi), ở chung cư EHome 3 (Q.Bình Tân, TP.HCM), nói: "Bản thân tôi sắp thi sát hạch bằng lái ô tô. Nhưng đọc từ tài liệu ôn thi trên các ứng dụng, cũng thấy nhiều câu hỏi không còn phù hợp. Việc những tài liệu ôn thi phải cập nhật nội dung mới, cũng như đưa những nội dung của Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào đề thi lý thuyết là điều cần thiết".