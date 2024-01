'Đa chiều hỗn chiến': 'Avengers: Endgame' phiên bản Hàn

Phần tiếp theo của bom tấn Hàn Alienoid (tựa Việt: Cuộc chiến xuyên không) ra rạp dịp đầu năm 2024, với tên gọi Alienoid: The Return to the Future (tựa Việt: Đa chiều hỗn chiến). Sau khi ra mắt năm 2022, phim nhận nhiều lời khen về kỹ xảo, cũng như tính táo bạo của kịch bản khi kết hợp ba yếu tố tưởng chừng không liên quan là cổ trang, khoa học viễn tưởng và người ngoài hành tinh. Cái kết bỏ lửng của phần một cũng khiến nhiều khán giả bức bối, trông ngóng phần hai ra mắt để được xem trọn vẹn hành trình của các nhân vật.

Alienoid 2 dành 5 phút đầu để “recap”, giúp khán giả mới dễ nắm bắt mạch truyện. Ean (Kim Tae Ri) là cô gái từ tương lai bị mắc kẹt ở triều đại Goryeo, sau khi cùng Guard và Thunder (đều do Kim Woo Bin thể hiện) về quá khứ nhằm săn lùng gã thủ lĩnh The Controller (So Ji Sub) của phe tù nhân ngoài hành tinh.

Alienoid 2 tiếp tục câu chuyện xuyên không còn bỏ dỡ, đồng thời khai thác một số nhân vật mới CGV

Sau khi giáp mặt Ean lần nữa, chàng đạo sĩ “rởm” Murduk (Ryu Jun Yeol) quyết định hợp tác để truy tìm Gươm thần - thực ra là chiếc chìa khóa khởi động tàu vũ trụ của gã trùm vũ trụ. Chỉ cần chiếm được chìa khóa này, The Controller có thể kích hoạt bom Haava, biến trái đất thành nơi sinh sống của người ngoài hành tinh. Dưới sự hỗ trợ của Thunder, họ cùng vợ chồng pháp sư Hắc Nương (Yum Jung Ah) và Lam Hỏa (Jo Woo Jin) đi đến tương lai, nhằm ngăn chặn sự diệt vong của nhân loại.



'Nồi lẩu thập cẩm' nay trật tự, gọn gàng hơn

Câu chuyện nhóm pháp sư, kiếm sĩ, võ sư cùng hợp sức để chống lại gã trùm vũ trụ, khán giả dễ liên tưởng đến hình ảnh đội Avengers đụng độ Thanos trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Hình tượng áo giáp của Guard cũng lấy cảm hứng từ Iron Man và Robocop. Trong khi đó, cách lũ tù nhân ngoài hành tinh “xâm lấn”, chiếm đoạt cơ thể con người khá giống những phim kinh dị khoa học viễn tưởng của Mỹ như Body Snatchers, Alien...

Dù được đầu tư khủng, thành phẩm nhận nhiều lời khen, Alienoid bị không ít khán giả nhận xét có tuyến kịch bản rối rắm, lan man. Đến phần hai, mạch phim có nhiều cải thiện đáng kể. Đạo diễn Choi Dong Hoon tập trung vào lối kể tuyến tính thay vì đa tuyến như phần trước, đồng thời giải quyết các tình tiết còn bỏ lửng trước đây qua chuỗi phân đoạn hồi tưởng mượt mà.

Tuy kinh phí của Alienoid 2 không được tiết lộ, nhưng xét về phần nhìn, Đa chiều hỗn chiến không hề kém cạnh phần một (kinh phí 33 tỉ won - tương đương 22 triệu USD). Đạo diễn Choi Dong Hoon tiếp tục chiêu đãi người xem những màn chiến đấu sáng tạo, pha trộn yếu tố khoa học viễn tưởng và huyền thuật.

Tâm điểm của phim là các cảnh chiến đấu pha trộn khoa học tương lai và ma thuật quá khứ CGV

Ở phần một, câu chuyện thời tương lai là mạch chính, các cảnh giao tranh trong phim hấp dẫn nhờ chuỗi hiệu ứng CGI bắt mắt, kết hợp cùng loạt cảnh cháy nổ khi Guard và thuộc hạ của The Collector đối đầu. Ngược lại, phần hai tập trung nhiều hơn vào tuyến truyện thời Goryeo, nên đạo diễn Dong Hoon cũng ưu tiên hơn cho các màn cận chiến võ thuật. Các ngón nghề bùa chú, bảo bối cũng như cặp Hắc Nương - Lam Tử có nhiều đất diễn hơn, giúp họ thoát mác “nhân vật gây cười” như trong phần một.



Phim tạo ấn tượng tốt trong các pha xử lý hình ảnh, tạo nên loạt cảnh chiến đấu đa dạng và khó đoán. Ở trường đoạn cao trào, phe chính diện triển khai loạt chiêu thức phối hợp đẹp mắt. Nếu các nhân vật của tương lai sử dụng công nghệ hiện đại thì phe quá khứ dùng kiếm thuật cùng nhóm bảo bối kỳ ảo như gương phóng đại, bùa hình nhân, quạt thần. Công bằng mà nói, số lượng cảnh chiến đấu của Alienoid 2 ít hơn phần một, song chất lượng tương đồng, thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần nếu xét về độ chi tiết.

Dù vậy, nhóm thiết kế hình ảnh vẫn chưa đột phá trong việc xây dựng tạo hình tuyến phản diện. Khi còn ở hình dạng con người, tính cách của The Controller và gã thuộc hạ thân tín Jajang rõ nét hơn, phần lớn nhờ diễn xuất của So Ji Sub và Kim Eui Sung. Ngược lại, chúng khi trở về hình dạng nguyên thủy lại có hình dạng rập khuôn, nhìn giống các “boss” trong trò chơi điện tử hơn là mối đe dọa mang tầm vũ trụ. Chưa kể, khi so sánh với loạt chiêu thức, chiêu số đa dạng của phe thiện, phe ác tỏ ra nhàm chán khi chỉ biết hoặc tấn công bằng xúc tu, hoặc điên cuồng lao vào cắn xé như thú hoang - dù trước đó chúng được khắc họa qua lời thoại là rất xảo quyệt.

Diễn xuất tầm trung, kịch bản lạm dụng yếu tố gây cười

Khi phe phản diện, vốn dĩ là tuyến vai nên được khai thác nhiều về nội tâm, chỉ là những khối CGI gần hết thời lượng phim, khán giả buộc phải quan sát nhiều hơn diễn xuất của dàn kép chính. Trên thực tế, tác phẩm của Choi Dong Hoon không có nhiều “đất” để diễn viên thể hiện khả năng.

Đơn cử, vai Ean có thể xem là dưới tầm Kim Tae Ri - nữ chính truyền hình xuất sắc của giải Baeksang 2022. Sao phim The Handmaiden lẽ ra có nhiều cơ hội khi vào vai diễn có nhiều mất mát, song sức nặng tâm lý ấy bị lu mờ bởi chuỗi cảnh hành động và gây cười của nhân vật. Hay như Kim Woo Bin, Ryu Jun Yeol đều là lứa “nam thần” thực lực của điện ảnh Hàn, cũng chịu chung số phận khi tính cách nhân vật quá nông, kịch bản thì “tù túng”.

Các diễn viên chính không có nhiều cơ hội thể hiện khả năng CGV

Yum Jung Ah, Jo Woo Jin, Lee Hanee cùng một số vai thứ chính có lối diễn ổn định hơn, tuy nhiên hành trình của nhân vật mà họ thể hiện lại không rõ ràng. Nhà làm phim cài cắm nhiều tình tiết và thoại nhằm hé lộ lai lịch của các tuyến phụ, tuy nhiên vẫn còn rất đại khái. Chưa kể, một nhân vật được dành khá nhiều thời lượng để khắc họa câu chuyện, rốt cuộc chỉ để làm nền cho nhóm chính diện.



Một điểm khác dễ khiến người xem khó chịu là phim cố lồng ghép nhiều tình tiết gây hài. Phần lớn là hài hình thể, xoay quanh sự ngớ ngẩn quá lố của người quá khứ khi đặt chân đến thế giới tương lai. Điều này khiến Alienoid 2 mất đi tính nghiêm trọng, nguy kịch của phần một; nên dù quả bom ngoài hành tinh đang đếm ngược giờ nổ, người xem cũng không mấy hồi hộp.

Nhiều lúc, lối hài thiên về hướng tạp kỹ, không còn mang dáng dấp của một phim chiếu rạp. Đây có thể là cách hồi đáp chưa hiệu quả mà Choi Dong Hoon dành cho fan, khi phần phim trước bị nhiều diễn đàn điện ảnh Hàn nhận xét là đen tối, ít hài.

Việc lạm dụng hài tạp kỹ cũng khiến phim thiếu tính nghiêm túc CGV

Nhìn chung, Alienoid 2 dừng ở mức giải trí ổn, với kịch bản cóp nhặt có chọn lọc từ nhiều phim bom tấn Hollywood khác. Tuy nhiên, tác phẩm không có nhiều cải tiến so với phần đầu tiên - vốn để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Ra mắt dịp đầu năm, phim dự kiến không gặp đối thủ quá tầm tại phòng vé.