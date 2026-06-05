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Giáo dục

Đã có điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 2, cách tra cứu

Hà Ánh
Hà Ánh
05/06/2026 14:57 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026, sớm hơn thời gian dự kiến.

Đã có điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 2, cách tra cứu - Ảnh 1.

ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2

ảnh: nhật thịnh

Từ 14 giờ chiều nay (5.6), ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026. Việc công bố điểm thi được thực hiện sớm hơn thời gian dự kiến (theo kế hoạch thời gian công bố vào ngày mai, 6.6).

Cách tra cứu điểm thi đánh giá năng lực

Thí sinh tra cứu điểm thi và tải giấy chứng nhận kết quả thi tại tài khoản đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Cách tra cứu điểm thi như sau:

Bước 1: Thí sinh truy cập địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn./

Bước 2: Thí sinh thực hiện đăng nhập vào tài khoản cá nhân:

  • Tại giao diện chính thí sinh nhập số CCCD và mật khẩu
  • Sau khi điền thông tin xong thí sinh chọn đăng nhập

Bước 3: Tra cứu kết quả thi:

Sau khi đăng nhập, thí chọn mục "Kết quả thi" hoặc "Tra cứu kết quả thi"

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 đạt 1.139 điểm

Trưa nay, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026. Khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm, 78% đạt dưới 800 điểm và khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên. Các số liệu này cho thấy phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực và phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh ĐH. Điểm trung bình đợt 2 là 670,9 điểm, thấp hơn mức điểm 682,0 của đợt 1. Thủ khoa của đợt thi này đạt 1.139 điểm.

Đã có điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 2, cách tra cứu - Ảnh 2.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

nguồn: ĐH Quốc gia TP.HCM

Một điểm mới của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay là tăng cường số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin. Thay vì gửi giấy chứng nhận kết quả thi bản giấy cho từng thí sinh như các năm trước, năm nay đơn vị này chỉ cấp giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực bản điện tử.

Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực bản điện tử có các thông tin cơ bản gồm: họ và tên thí sinh, ngày sinh, giới tính, số thẻ căn cước/căn cước công dân, thời gian thi, số báo danh, điểm thành phần bài thi, tổng điểm bài thi và các thông tin khác theo quy định, có chữ ký số hoặc hình xác thực hợp lệ và dấu xác thực theo quy định.

Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực bản giấy được cấp trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của thí sinh. Mỗi thí sinh chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi bản giấy cho mỗi đợt thi và thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí theo quy định. Trung tâm cũng sẽ thực hiện xác minh kết quả thi của thí sinh khi nhận được yêu cầu từ các trường ĐH-CĐ có sử dụng kết quả thi để tuyển sinh.


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ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026. Trong đó, có tới 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, tỷ lệ này cao hơn đợt 1 trước đó.

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