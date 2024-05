Đã có đối thủ xứng tầm với MacBook Air

Sản phẩm được gọi với tên đơn giản Surface Laptop (loại bỏ quy ước đánh số như thiết bị tiền nhiệm và thay thế Surface Laptop 6 tập trung vào doanh nghiệp ra mắt vào đầu năm nay) trong các tài liệu tiếp thị và thông cáo báo chí, tuy nhiên trên trang web của Microsoft lại ghi chúng là "Surface Laptop 7th Edition".



Surface Laptop mới cung cấp 2 lựa chọn màn hình 13,8 inch hoặc 15 inch. MICROSOFT

Bất chấp tên gọi là gì, Surface Laptop mới có sẵn với các kích thước 13,8 inch và 15 inch. Nhìn bề ngoài, nó gần giống với MacBook Air với bàn di chuột lớn, vỏ nhôm và thiết kế không quạt siêu mỏng. Nó cũng có RAM tối thiểu 16 GB và SSD 256 GB, cùng các tùy chọn biến thể lên đến RAM 64 GB và SSD 1 TB. Model 64 GB chỉ được đặt hàng trước.

Phần đáng chú ý nhất trên Surface Laptop này là chip Snapdragon X mang đến hiệu suất nhanh hơn 80% so với các mẫu Surface Laptop trước đây, một phần do điều tiết nhiệt và có thể cung cấp pin đạt thời gian phát video cục bộ lên đến 22 giờ. Khách hàng có thể lựa chọn giữa chip Snapdragon X Plus hoặc X Elite, tùy thuộc hiệu năng mà họ cần.

Snapdragon X cung cấp một số ưu điểm về AI (trí tuệ nhân tạo), cho phép Microsoft gọi Surface Laptop mới là AI PC, mang đến một số chức năng Copilot+ PC mới như công cụ Recall có thể truy xuất mọi thứ mà người dùng đã thực hiện trên PC của mình.

Surface Laptop mới trông có nhiều nét khá giống MacBook Air MICROSOFT

Nếu mọi việc suôn sẻ, đây được xem là một bước ngoặt đối với Microsoft, Windows và PC nói chung. Chip xử lý Snapdragon X tránh kiến trúc x86 điển hình mà chuyển sang sử dụng ARM, một kiến trúc thường dành riêng cho smartphone. Tạo một chip ARM cạnh tranh được với CPU Intel hay AMD là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng bù lại nó mang đến lợi thế về tiết kiệm năng lượng, cho phép Surface Laptop hay MacBook Air có thể mang lại thời lượng pin cả ngày trong một thiết kế nhỏ gọn và không quạt.

Bên cạnh đó, điều này cũng cho phép Microsoft giảm sự phụ thuộc vào Intel khi thế giới x86 đang trở nên trì trệ với chỉ một vài cải tiến nhỏ về hiệu suất trên CPU hàng đầu. Sự phát triển của ARM cởi mở hơn nhiều so với x86 và đã tăng tốc trong những năm gần đây. Ngay cả khi x86 vẫn là tiêu chuẩn cho máy tính để bàn Windows nhưng việc Microsoft sử dụng Snapdragon X sẽ thổi một sức nóng đối với Intel.

Surface Laptop mới có giá khởi điểm 1.000 USD, với đơn đặt hàng hiện đã bắt đầu và thời gian lên kệ là ngày 18.6.