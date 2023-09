Microsoft đang phát triển Surface Laptop mới

Thiết bị mới này đã đạt chứng nhận của FCC (Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ). Danh sách của FCC không tiết lộ nhiều về thiết bị này nhưng xác nhận sản phẩm sắp ra mắt là có thật. Đó là máy tính xách tay có số model C3K-2067, được mô tả là "thiết bị điện toán di động" có kết nối Wi-Fi và Bluetooth.

Surface Laptop Go 3 hoặc Surface Go 4 có cấu hình tương tự như Surface Laptop Go 2 Chụp màn hình



Danh sách này cũng bao gồm một sơ đồ của thiết bị, cho thấy nó có thiết kế tương tự như Surface Laptop Go 2 phát hành vào năm 2021. Thiết bị mới được trang bị bộ xử lý Intel Core i5 và có màn hình cảm ứng 12,4 inch, theo Gizmochina.

Surface Laptop Go 3 hoặc Surface Go 4 dự kiến sẽ có thông số kỹ thuật tương tự như Surface Laptop Go 2, nhưng có thể thêm một số nâng cấp, chẳng hạn như bộ xử lý nhanh hơn hoặc nhiều RAM hơn. Một số nâng cấp khác có thể bao gồm tùy chọn bộ nhớ lớn hơn, thêm thời lượng pin hoặc thiết kế mới. Nếu những điều này là chính xác, thì Surface Laptop Go thế hệ tiếp theo sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho mọi người.

Tuyên bố hợp chuẩn FCC hay còn gọi là chứng chỉ FCC, tiêu chuẩn FCC, là một dấu chứng nhận áp dụng cho các sản phẩm điện tử sản xuất hoặc bán tại Mỹ, chứng nhận rằng sự nhiễu động điện từ từ thiết bị không vượt quá giới hạn mà Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ chấp thuận.