Đã có kết luận về bệnh 'bí ẩn' gây chết người ở Congo

Một nhân viên y tế và một người mẹ ngày 11.6. 2017 đang cố gắng hạ sốt cho một cậu bé tại một trung tâm y tế nhi khoa sau khi dịch sốt rét bùng phát tại Muma thuộc CHDC Congo

Ảnh: AFP

"Cuối cùng thì bí ẩn cũng đã được tìm ra. Đây là một trường hợp sốt rét nghiêm trọng dưới dạng bệnh đường hô hấp", Bộ Y tế CHDC Congo cho hay trong một tuyên bố. Bộ này cho biết thêm tình trạng suy dinh dưỡng trong khu vực đã làm suy yếu người dân địa phương, khiến họ dễ mắc bệnh hơn.

Trước đó trong tháng này, chính quyền địa phương thông báo căn bệnh bí ẩn nói trên đã làm 143 người tử vong tại khu vực y tế Panzi của CHDC Congo vào tháng 11, theo Reuters. Các triệu chứng của căn bệnh là nhức đầu, sốt, ho, sổ mũi và đau nhức cơ thể.

Cũng theo Bộ Y tế CHDC Congo, có 592 trường hợp mắc bệnh nói trên được báo cáo kể từ tháng 10, với tỷ lệ tử vong là 6,2%.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kwango Apollinaire Yumba cho Reuters hay thuốc chống sốt rét do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp đang được phân phối tại bệnh viện chính và các trung tâm y tế trong khu vực y tế Panzi.

Một phát ngôn viên WHO cho biết thêm nhiều bộ dụng cụ y tế dành cho các trường hợp vừa và nguy kịch sẽ được chuyển đến vào ngày 18.12 (theo giờ địa phương).

Trong tuần trước, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã thông báo 10 mẫu xét nghiệm ban đầu từ những bệnh nhân ở Congo mắc một căn bệnh bí ẩn đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, nhưng ông không loại trừ khả năng họ mắc những bệnh đồng thời khác, theo Reuters.

Chiều 12.12, theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, Cơ quan đầu mối quốc gia điều lệ y tế quốc tế (IHR) đã nhận được thông tin từ WHO về bệnh chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Panzi, tỉnh Kwango, CHDC Congo. Tại Việt Nam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh; phối hợp với WHO và các quốc gia cập nhật, chia sẻ thông tin về dịch bệnh. Trường hợp có các diễn biến mới, Cục Y tế dự phòng sẽ phối hợp với WHO, Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Mỹ và các đơn vị liên quan đánh giá nguy cơ để đề xuất các đáp ứng phù hợp.