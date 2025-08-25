Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Đá dăm lởm chởm trong hẻm

Trương Thuận
25/08/2025 08:34 GMT+7

Nhiều người dân sống tại hẻm 554 Cộng Hòa (P.Tân Bình, TP.HCM; trước đây thuộc P.13, Q.Tân Bình) bức xúc vì hẻm thi công kéo dài, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Người dân trong khu vực cho biết đơn vị thi công rải đá dăm lởm chởm, để lâu ngày không trải nhựa, có đoạn lồi lõm và những hố ga trồi cao hơn mặt đường, khiến người điều khiển xe máy rất dễ trượt ngã. Ngoài ra, đất đá để tràn lan, khiến xe thu gom rác không vào được nên rác dồn ứ trước cửa nhà dân, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường (ảnh).

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng trải nhựa mặt đường, sớm hoàn thành công trình để người dân sinh hoạt, đi lại thuận tiện, an toàn.

Bài vở và hình ảnh cộng tác xin gửi về: bandocvietbtn@gmail.com

