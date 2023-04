Đa dạng loại hình thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm du lịch

Ê kíp sản xuất cho biết có thể xem Isle of Art - Ốc đảo nghệ thuật là một hình thức thưởng thức nghệ thuật kết hợp với du lịch trải nghiệm; tuy nhiên, đây sẽ là một chuyến "weekend getaway" (điểm nghỉ ngơi cuối tuần) dành cho cư dân đô thị, những người mong muốn tìm được một điểm đến gần gũi thiên nhiên ngay sát TP.HCM. Đây cũng là hình thức tương tự với chuỗi Dear Ocean Show trước đó tại Hà Nội. Hay, hướng đến du khách nhiều hơn là Wow Sunset - nghe nhạc ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc (Kiên Giang), như phía sản xuất cho biết thường đón khoảng 500 - 700 khách cho mỗi show và trong giai đoạn cao điểm của du lịch, con số lên tới 1.000 khách...

Đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng

Khác với những đêm nhạc ngoài trời khác, Isle of Art mang đến trải nghiệm âm nhạc kết hợp du ngoạn trên sông Sài Gòn. Chỉ khoảng 40 phút di chuyển bằng tàu thủy từ bến Bạch Đằng (TP.HCM) hoặc đi bằng ô tô, khán giả sẽ đến với không gian sân khấu âm nhạc lãng mạn, ngắm hoàng hôn buông, thưởng lãm nghệ thuật.

Isle of Art - Chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp du ngoạn trên sông Sài Gòn vừa ra mắt W.M

Trong chương trình đầu tiên, với tiếng hát Uyên Linh - Ái Phương, điểm nhấn sân khấu là cánh buồm đón gió trời và sàn sân khấu được tạo hình như những hòn đảo nhỏ, nhìn từ xa có cảm giác sân khấu lơ lửng trên mặt nước. Để tạo dấu ấn "nhận diện" cho Isle of Art, nhà sản xuất làm việc với biên đạo múa Tấn Lộc để xây dựng màn múa đương đại độc quyền, lấy cảm hứng từ tinh thần của điểm đến là vẻ đẹp sang trọng, tinh tế của loài thiên nga. Bản giao hưởng Arrival of bird được phối mới bởi dàn nhạc Loudsound (từ Hà Nội) cũng sẽ được diễn mở màn trong tất cả các đêm diễn của Isle of Art. Sau show mở màn với đêm nhạc phim sẽ là đêm nhạc tình ca trong tháng 5 này của Văn Mai Hương và Phan Mạnh Quỳnh; tháng 6 sẽ là chương trình của dàn nhạc Imagine Philharmonic Orchestra với âm nhạc lấy cảm hứng từ Nhật Bản, đặc biệt là nhạc phim Ghibli, cùng tiếng hát Trung Quân, Nguyên Hà và Buitruonglinh…

"Sắp tới, chúng tôi và nhà đầu tư sẽ mang đến cho khán giả Isle of Art thêm một trải nghiệm đặc biệt. Đó là du thuyền ngắm sông Sài Gòn và cập bến đảo nghệ thuật để thưởng lãm, giải trí... Phía chủ đầu tư sẽ cố gắng nâng cấp số lượng du thuyền để đáp ứng đủ nhu cầu của khán giả - vừa thưởng thức nghệ thuật vừa tranh thủ nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, là hệ sinh thái dịch vụ cộng dồn như cắm trại glamping hay xem phim giữa thiên nhiên… để tạo nên một điểm đến du lịch đúng nghĩa cho cư dân đô thị", ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc WOW Media, đơn vị tổ chức Isle of Art, cho biết. Ông Linh hy vọng: "Chuỗi sự kiện nghệ thuật này sẽ trở thành một điểm nhấn về hoạt động văn hóa giải trí, du lịch của TP.HCM nhằm quảng bá vẻ đẹp của thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận".

Gần đây, những mô hình thưởng thức âm nhạc kết hợp văn hóa ẩm thực trở thành điểm hẹn của khán giả và du khách đến TP.HCM, nhất là người trẻ. Có thể kể đến chuỗi Taste of The Soul (diễn ra ở sân khấu ngoài trời của Gem Center, TP.HCM) - thưởng thức ẩm thực và âm nhạc với những chủ đề đa dạng, những thể nghiệm âm nhạc độc đáo mà mới nhất là đêm nhạc của Bùi Lan Hương (28.4). Hay, tại địa điểm này, trước đó có In The Moonlight, một không gian âm nhạc kế thừa của mô hình phòng trà truyền thống với xu hướng trải nghiệm "all-in-one", đánh thức mọi giác quan của khán giả…

Vũ Cát Tường thăng hoa với show Hát giữa thiên nhiên, thuộc chuỗi Xin chao Live Music

T.L.S

Để thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng

Cùng với các mô hình biểu diễn âm nhạc mới mẻ tại TP.HCM nhằm thu hút khán giả, khách du lịch, thời gian qua hình thức âm nhạc kết hợp du lịch đã được các đơn vị tổ chức, ca sĩ khai thác. Đây được xem là một "ngạch" riêng cho các nhà sản xuất chương trình.

Đơn cử như chương trình Love songs - Love Vietnam (do T-Production và Hồ Ngọc Hà thực hiện), lần lượt được tổ chức tại các thành phố du lịch như Đà Lạt (tháng 11.2022), Đà Nẵng (5.6 tới, ở Quảng trường Ánh Trăng tại Bà Nà Hills) và TP.HCM. Hay chuỗi Xin chao Live Music - mô hình biểu diễn âm nhạc, giải trí, du lịch được sáng tạo, sản xuất bởi đội ngũ TOP Live Show. Mỗi điểm đến của "Xin chào" là các thành phố du lịch. Theo nhà sản xuất - đạo diễn Vân Trình, sau những chương trình Hát giữa thiên nhiên, ê kíp Xin chào Live Music đang phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM lên đồ án thực hiện chuỗi chương trình Busking show (biểu diễn đường phố) tại các địa điểm tiêu biểu của TP.HCM.

Với kinh nghiệm tổ chức sản xuất thời gian qua, anh Vân Trình cho rằng có thể thấy nhiều giá trị mà mô hình này mang lại như: người dân và du khách có những sản phẩm văn hóa giải trí để phục vụ đời sống tinh thần; gián tiếp xây dựng văn hóa thưởng thức nghệ thuật công cộng, tạo nên giá trị về mặt thẩm mỹ và văn hóa; các địa điểm/nơi biểu diễn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách không chỉ bằng các show diễn mà còn thông qua mạng xã hội, tạo sự lan tỏa và thu hút về địa điểm đó; nghệ sĩ - nhất là nghệ sĩ trẻ có thêm sân khấu biểu diễn, góp phần quảng bá sản phẩm của họ, tạo cơ hội tiếp cận với khán giả, tạo điều kiện cho sự phát triển của thế hệ nghệ sĩ trẻ, các loại hình biểu diễn nghệ thuật…

Từ kinh nghiệm của lần hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mới đây qua show Xin chao Hàn Quốc - Xin chao Gangwondo, anh Trình đặt vấn đề: Tại sao mình làm cho Hàn Quốc được mà không xây dựng format cho VN? "Bởi những mô hình này sẽ giúp quảng bá hình ảnh VN trong thời đại mới: hiện đại, năng động, sáng tạo, bên cạnh những giá trị âm nhạc, văn hóa truyền thống; từ đó có thể thu hút du khách quốc tế hơn. Chúng tôi xem đây chính là kim chỉ nam bởi làm show không chỉ vì thu lợi từ bán vé, tài trợ, mà còn muốn giới thiệu hình ảnh văn hóa nghệ thuật và nghệ sĩ VN ra thế giới", anh nói.

Song để mô hình này thành xu hướng và đạt hiệu quả, "cần có sự phối hợp với các sở ban ngành địa phương nhằm phát triển dài hạn và đồng bộ. Mỗi đơn vị sản xuất có kinh nghiệm, ý tưởng và cách triển khai khác nhau nhưng để kết nối mục đích dùng văn hóa nghệ thuật kích cầu du lịch và dùng du lịch để quảng bá văn hóa nghệ thuật giải trí, thì sự kết nối giữa đơn vị tư nhân và nhà nước là cực kỳ quan trọng", nhà sản xuất Vân Trình cho biết. Theo anh, nếu hiệu quả thì đây là xu hướng phù hợp cho mô hình nhà nước - tư nhân cùng làm, mang đến những sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng từng địa phương.