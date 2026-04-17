Đã dỡ nhà, đã có đất tái định cư: Vì sao nhiều hộ dân Đà Nẵng vẫn chưa thể an cư?

Huy Đạt
17/04/2026 11:09 GMT+7

Nhà cũ đã phá dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, đất tái định cư cũng đã được nhận, nhưng nhiều hộ dân ở thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể xây nhà vì vướng thủ tục.

Có đất tái định cư, vẫn chưa thể an cư

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, trú xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) thuộc diện giải tỏa trắng tại dự án tuyến đường Vành đai phía tây đoạn từ vị trí giao với quốc lộ 14B (trước đây thuộc địa bàn xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang cũ). Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết tháng 5.2025 gia đình bà đã chấp hành chủ trương, bàn giao mặt bằng sớm để phục vụ thi công và đã được bố trí đất tái định cư.

Nhiều hộ dân Đà Nẵng chưa thể an cư dù đã nhận đất tái định cư - Ảnh 1.

Dự án tuyến đường Vành đai phía tây, trước đây thuộc xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang cũ) nay thuộc xã Hòa Tiến mới

Theo Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 8.5.2025 của UBND huyện Hòa Vang (cũ), gia đình bà Hoa được bố trí 2 lô đất đường 10,5 m tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía tây. Khu tái định cư này được bố trí ở địa bàn xã Hòa Phong, cùng huyện Hòa Vang cũ (nay là xã Hòa Vang mới, thành phố Đà Nẵng).

Nhiều hộ dân Đà Nẵng chưa thể an cư dù đã nhận đất tái định cư - Ảnh 2.

Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía tây, thuộc xã Hòa Phong (nay là xã Hòa Vang mới)

Nhiều hộ dân Đà Nẵng chưa thể an cư dù đã nhận đất tái định cư - Ảnh 3.

Người dân chưa thể an cư sau khi tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng phục vụ dự án

Sau khi nhận phiếu bố trí, gia đình bà Hoa tiến hành các thủ tục nhận đất thực tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau gần 1 năm, các thủ tục này vẫn chưa thể hoàn tất.

Giữa khu tái định cư, 2 lô đất của gia đình ông Hoàng, gia đình bà Hoa cỏ mọc um tùm, bỏ hoang suốt nhiều tháng. Đây lẽ ra phải là nơi an cư mới của các gia đình sau khi chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng nghĩa với việc gia đình bà Hoa không thể xin giấy phép xây dựng. "Chúng tôi được UBND xã Hòa Vang trả lời là khu tái định cư chưa có giá đất nên chưa có cơ sở tính thuế. Lỗi ở khâu này (chưa có giá đất nên chưa có cơ sở tính thuế - PV) nhưng người chịu thiệt lại là người dân. Chúng tôi đã chờ đợi xây nhà hơn 11 tháng rồi", bà Hoa bức xúc.

Nhiều hộ dân Đà Nẵng chưa thể an cư dù đã nhận đất tái định cư - Ảnh 4.

Vợ chồng bà Hoa bức xúc vì 2 lô đất tái định cư của gia đình bỏ hoang vì chưa thể xây dựng do vướng thủ tục xác định giá đất

Không chỉ riêng gia đình bà Hoa, hàng trăm hộ dân khác thuộc diện di dời, giải tỏa trong dự án này cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Ông Nguyễn Đức Toàn (trú xã Hòa Vang), chủ một lô đất tại khu tái định cư xã Hòa Phong (phục vụ dự án tuyến đường Vành đai phía tây) cho biết từ năm 2025 đến nay vẫn chưa nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

"Tôi có nhu cầu xây nhà nhưng không thể làm thủ tục vì chưa có giấy tờ. Chúng tôi chỉ mong được đóng thuế để hoàn thiện hồ sơ, xây dựng nhà trên đất đã được bố trí", ông Toàn nói.

Nhiều hộ dân Đà Nẵng chưa thể an cư dù đã nhận đất tái định cư - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đức Toàn mong mỏi chờ đợi được cấp giấy phép xây dựng nhà để ổn định cuộc sống

Trong khi đó, hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Cúc (thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến) càng khó khăn hơn. Là mẹ đơn thân, con bị khuyết tật, từ tháng 2.2025 sau khi bàn giao nhà cho dự án, mẹ con bà Cúc phải sống nhờ trong căn nhà tạm bằng tôn của người thân.

"Mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì ngập, rất khổ. Tôi chỉ mong sớm được giải quyết để có thể xây dựng một căn nhà ổn định", bà Cúc chia sẻ.

Thực tế, trong thời gian chờ đợi, nhiều hộ dân phải đi thuê trọ, ở nhờ hoặc sống trong những căn nhà tạm không đảm bảo an toàn, phát sinh chi phí và ảnh hưởng lớn đến đời sống.

"Gia đình tôi chỉ được hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà với tổng số 30 triệu đồng, nhưng đến nay đã phải tự bỏ thêm chi phí để tiếp tục thuê chỗ ở. Việc chờ đợi hoàn tất thủ tục xây nhà kéo dài khiến chúng tôi rất bức xúc, trong khi câu trả lời từ chính quyền cấp xã vẫn chưa thỏa đáng", bà Hoa nói.

Vướng mắc ở đâu?

Trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết địa phương đã nắm được tình trạng này và đã có báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng để xem xét, giải quyết.

Theo ông Nguyện, nguyên nhân chính là do chưa xác định được giá đất cụ thể tại các khu tái định cư, dẫn đến chưa có cơ sở để tính nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

"Đây là vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nên xã đang tích cực làm việc với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ", ông Nguyện nói.

Nhiều hộ dân Đà Nẵng chưa thể an cư dù đã nhận đất tái định cư - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Cúc, có người con khuyết tật, thời gian qua chật vật đi thuê trọ, ở nhờ... trong khi lô đất tái định cư vẫn để trống vì vướng giá đất

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, đầu tháng 4.2026, UBND thành phố Đà Nẵng đã họp và có kết luận về việc xác định giá đất tại các khu tái định cư trên địa bàn xã Hòa Vang. Đối với các tuyến đường 5,5 m và 7,5 m, hiện địa phương đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để xác định nghĩa vụ tài chính và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân ở các khu vực này.

Riêng các trường hợp trên tuyến đường 10,5 m, xã đã có báo cáo đề xuất phương án và đang chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của thành phố.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, khi có giá đất cụ thể, địa phương sẽ tập trung xử lý hồ sơ trong khoảng 1 - 2 tháng để người dân sớm hoàn tất thủ tục.

"Nếu trong tháng 4 có kết luận của thành phố, xã sẽ cố gắng hoàn thiện trong tháng 5 để người dân có thể xây dựng nhà trước mùa mưa bão", ông Nguyện thông tin.

Hạ tầng đã hoàn thành từ nhiều năm qua, nhưng khu tái định cư Hòa Lam, P.Trường Vinh, Nghệ An vẫn bỏ không dù hàng chục hộ dân dài cổ chờ đợi trong tình cảnh nhà xuống cấp và luôn phải chạy lụt.

