'Đá đói' lộ ra khi sông châu Âu trơ đáy giữa hạn hán

Nhà thủy văn học Warsaw Pawel Staniszewski cho biết Ba Lan có khả năng sẽ hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ông Pawel Staniszewski, Nhà thủy văn học tại Viện Khí tượng và Quản lý Nước, cho biết: "Khu vực phía nam Ba Lan rất khô hạn. Chúng tôi có 71 cảnh báo, cảnh báo khô hạn trên toàn Ba Lan. Và tại 320 trạm thủy văn, chúng tôi ghi nhận lưu lượng dòng chảy trên sông rất thấp... Sẽ có một vấn đề lớn bởi vì mực nước sông đang xuống thấp... kéo theo hàng loạt vấn đề tiếp theo với nông nghiệp, nhà máy và cơ sở hạ tầng".

Các bãi cát lộ ra trên sông Vistula gần Jozefow – khu vực ngoại ô Warsaw, Ba Lan khi các đợt nắng nóng khiến mực nước sông giảm xuống tại nhiều nơi trên cả nước ẢNH: REUTERS

Châu Âu đang trải qua mức độ nóng lên nhanh nhất so với bất kỳ châu lục nào và các đợt nắng nóng kỷ lục trong mùa hè này.

Mực nước thấp trên sông Rhine đang để lộ những cảnh quan dưới nước từng bị che khuất ở Đức, bao gồm một chiếc thuyền đánh cá bị chìm từ lâu.

Những lời nhắc nhở rõ ràng về đợt hạn hán hiện tại có thể được tìm thấy ở Worms với những "phiến đá đói". Đây là những mốc thủy văn, được đặt dưới sông và các vùng nước khác trong thời kỳ hạn hán, như lời cảnh báo cho các thế hệ tương lai về nguy cơ nạn đói do hạn hán gây ra.

Tại Croatia, mực nước thấp kỷ lục trong lịch sử đã để lộ một xác tàu đắm và khiến nhiều thuyền bị mắc cạn tại các bến dọc sông.

Ba Lan đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán ngày càng trầm trọng khi các con sông lớn xuống mức thấp kỷ lục và một đợt nắng nóng khác đẩy nhiệt độ lên gần 40 độ C tại khu vực phía nam nước này.