Tàu chiến phát xít Đức lộ ra trên sông Danube

Gần Prahovo của Serbia, nhiều xác tàu chiến Đức xuất hiện hàng năm; trong đó một số tàu sẽ được trục vớt trong những năm tới.

Theo tài liệu, trong Thế chiến II, khi quân đội Liên Xô tiến vào Đông Âu năm 1944, quân đội Đức Quốc xã đã đánh chìm khoảng 200 tàu trên sông Danube để ngăn Nga chiếm tàu. Nhiều tàu trong số này thuộc Hạm đội Biển Đen của Đức và bao gồm nhiều loại tàu khác nhau như tàu phóng ngư lôi và phà vận tải. Riêng gần Prahovo, hơn 20 tàu đã bị đánh chìm.

Trong những mùa hè nắng nóng trước đây, mực nước Danube hạ xuống đã từng làm lộ một số xác tàu, ví dụ vào tháng 8.2022. Để ứng phó, một dự án do EU ủng hộ theo Khung Đầu tư Tây Balkan (WBIF) đã tiến hành trục vớt 21 xác tàu gây cản trở lớn nhất.

Một tàu chiến Đức bị chìm từ thời Thế chiến II tại Prahovo, Serbia ẢNH: REUTERS

Theo Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), một số xác tàu trong đoạn thắt cổ chai dài 5 km trên sông Danube đã được trục vớt vào năm 2024.

Việc trục vớt các tàu có vũ trang thuộc các lực lượng quân sự khác nhau được coi là đặc biệt khó khăn. Theo EIB, một số tàu có thể vẫn còn đạn dược trên tàu, có thể gây ra vụ nổ trong quá trình trục vớt.

Theo ngân hàng này, việc trục vớt 21 xác tàu đầu tiên cũng vì lý do kinh tế. Các mảnh tàu vỡ đã gây chậm trễ đáng kể cho vận tải hàng hóa. Kết quả là Serbia bị ước tính thiệt hại khoảng 5 triệu euro mỗi năm.

Ông Banjac, một thợ lặn sẽ được triển khai trong việc trục vớt các con tàu, cho biết một số xác tàu quá lớn, khó trục vớt sẽ được để lại trong lòng sông và được chôn sâu hơn để không cản trở vận tải đường thủy.

Khi mực nước sông Danube giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ, Romania đã đóng cửa một trong những lò phản ứng hạt nhân của mình và tuyên bố sẽ đóng cửa lò thứ hai.

Thủ tướng Hungary, Péter Magyar, cho biết đợt nắng nóng hiện tại có thể khiến nguồn cung năng lượng của quốc gia trở nên "nguy cấp" từ ngày 3.8.

Việc cắt điện chỉ là một trong những hệ quả của đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua, với nhiều quốc gia đang thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ cháy rừng và giảm áp lực lên mạng lưới cấp nước và năng lượng.